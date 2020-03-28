İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
Bilim-Teknoloji

ASELSAN milli güvenlik çözümlerine bir yenisini daha ekliyor

Güvenlik ve kaçakçılık riski bulunan yerlerde kullanılan milli güvenlik çözümlerine bir yenisi ekleniyor.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 13:09 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 13:10
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında Terahertz (THz) Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi Projesi'ne ait sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında, THz tümleşik alıcı dizisi TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilecek, ASELSAN tarafından sistemin diğer donanım/yazılım birimlerinin geliştirilmesi ve sistem entegrasyonu yapılacak. Ürünün ticarileştirme hakları ASELSAN'a ait olacak.

THz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi, insan vücuduna gizlenmiş, patlayıcı düzenekleri, tabanca, tüfek, bıçak gibi silahlar ile uyuşturucu, tütün, sigara, et, alkol gibi kaçak eşyalar ve benzeri nesneleri, insan vücudundan yayılan doğal THz ışımalarını algılayarak tespit ediyor.

Pasif olarak çalışan cihaz, doğal THz ışımaları kullanarak tespit yaptığı için insan sağlığına zararı bulunmuyor. Cihaz, hamile ve çocuk yolcu kontrollerinde dahi güvenle kullanılabilecek.

- MUADİLLERİNDEN ÜSTÜN KALİTEDE GÖRÜNTÜ

Dünyada az sayıda ülke tarafından geliştirilen cihaz, çalışma mesafesi, çözünürlük ve saniyede aldığı resim sayısı kriterleri göz önünde alındığında muadil sistemlere göre daha üstün kalitede görüntü sunacak.

Sistemin, kişilerin güvenlik ve kaçakçılık tehdidi oluşturma riski bulunan hava alanları, metro istasyonları, otobüs terminalleri, tren garları, sınır kapıları, kritik tesisler, alışveriş merkezleri, devlet kurumları gibi güvenliğin ön planda olduğu noktalarda yaygın kullanım alanına sahip olması hedefleniyor.

Söz konusu sistem sayesinde iç ortamda 6 metreden 3 santimetre çözünürlükte giysi altında gizlenen tehlikeli metal ve metal olmayan nesneler görüntülenebiliyor. Dış ortamda ise 10 metreden aynı netlikte metal nesneler belirlenebiliyor.

Milli sporcular yaşlılara yardım etmek için harekete geçti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme
Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme

Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.