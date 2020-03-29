AA 29 Mart 2020 Pazar 12:45 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 12:51

Şirketin Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlığı bünyesinde geliştirilen güvenlik sistemi çözümleri yeni sorumluluklar üstlenmeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığına bağlı cezaevleri ve adliye binalarında ihtiyaç duyulan elektronik güvenlik sistemlerine yönelik ASELSAN tarafından geliştirilen özgün ve bütüncül çözümler, geçekleştirilen gösterimle tanıtıldı.

Gösterime Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü heyetleri katıldı.

ASELSAN'a ait MIRSAD Güvenlik Yönetim Yazılımı, IP kamera ve ağ kayıt sistemleri başta olmak üzere koğuş otomasyon, geçiş kontrol, yangın algılama ve ihbar, elektromekanik kilit ve interlock, mahkum acil çağrı, interkom, seslendirme ve acil anons, dijital ses kayıt, ankesör, kapalı görüş ve avlu gergi teli sistemlerinin senaryo temelli fonksiyonel gösterimi gerçekleştirildi. Bu sistemlerin ASELSAN MIRSAD Güvenlik Yönetim Yazılımı çatısı altında yönetildiği ve entegre şekilde çalışabildiği vurgulandı.

Geliştirilen ürün ve çözümlerin, Adalet Bakanlığının mevcut ve geleceğe dönük tüm projelerinde yer alması için çalışmalara devam ediliyor.

ASELSAN'ın Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri, Güvenlik Sistemleri Ekipleri Fikir Birliği Toplantısı'nda yapılan oylamada, şirketin tüm güvenlik sistemlerinde kullanılacak yönetim yazılımı markası MIRSAD olarak belirlenmişti.