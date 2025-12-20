Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, dün HASAT 2025'te yaptığı konuşmada savunma sanayisinde ihracatın 8,6 milyar dolara yükseldiğini belirterek, ASELSAN'ın Avrupa'da 410 milyon dolar civarında bir elektronik harp projesi sözleşmesine imza attığını söyledi. Merak konusu olan ülkenin adını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı. Bakan Kacır söz konusu ülkenin hem AB hem NATO üyesi olan Polonya olduğunu duyurdu.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR SÖZLEŞME" MÜJDESİ

Etkinlik sırasında yeni bir ihracatın da müjdesini veren Görgün, "Avrupa'da ASELSAN'ımız 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

NATO ÜLKESİNİN ADI BELLİ OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen 2026 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kacır, "Bugün ASELSAN'ımız bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya'ya 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemleri ihracatını duyurdu." dedi.

"BUNDAN DAHA BÜYÜĞÜNÜ DE MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Kacır, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu yıl ASELSAN 300 milyon dolarlık bir yatırımla Çelik Kubbe'nin unsurlarının seri üretimini başlattı. İnşallah, devreye alacağımız 1,5 milyar dolarlık Oğulbey yatırımını da tamamladığımızda seri üretim kabiliyetlerimiz hızlanacak.

Bu yıl Çelik Kubbe unsurlarının teslimatlarına başladık. 47 sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerimize büyük bir gururla teslim ettik. Bunun yanında özellikle füze programımızı da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkarabilmek adına 2 bin kilometre menzilli füzeleri de yerli ve milli olarak üreteceğiz.

Ben saygıdeğer milletvekillerimizle bir gurur haberini daha paylaşmak istiyorum. Bugün ASELSAN'ımız bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya'ya 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemleri ihracatını duyurdu. İnşallah önümüzdeki hafta bundan daha büyüğünü de milletimizle paylaşacağız." dedi.