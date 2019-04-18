ASELSAN Sarp ailesinin en yeni üyesi Sarp-L göreve hazır
ASELSAN'ın 'ihracat yıldızı' olan Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ailesinin en yeni üyelerinden Sarp-L, göreve hazır hale geldi. Sarp-L, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilenecek
- AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugüne kadar 19 farklı ülkeye ihraç edilen ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ailesinin en yeni üyelerinden Sarp-L, 30 Nisan-3 Mayıs 2019'da gerçekleştirilecek IDEF'19'da ilk kez sergilenecek.
Sarp-L, düşük (FN MAG58/M240/FN MINIMI) kalibre makineli tüfekler için geliştirildi.
Sistem, küçük boyutları ve düşük ağırlığıyla çeşitli tekerlekli veya paletli zırhlı muharebe araçlarında, sabit tesislerde ve kablosuz hizmet yetenekleriyle kablosuz platformlarda kullanılabilecek.
Sarp-L, üzerinde bulunan gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece/gündüz koşullarında otomatik hedef tespit/takip imkanı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkanı sağlıyor.
Halen 3 binin üzerinde Uzaktan Komutalı Silah Sistemi kullanımda olan ASELSAN, yeni ürünü Sarp-L'yi başta emniyet güçleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ülkelerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.
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