İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2025 Çarşamba / 10 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,645
  • EURO
    44,0114
  • ALTIN
    4213.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

ASELSAN tarafından yerli olarak üretildi: 7 OED devreye alındı

ASELSAN tarafından yerli olarak üretilen 7 otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazı, İpsala Sınır Kapısı'nda hizmet vermeye başladı. OED, ani kalp durmalarında hastaya elektroşokla müdahale edilerek hayata döndürülmesini sağlıyor.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
ASELSAN tarafından yerli olarak üretildi: 7 OED devreye alındı
ABONE OL

Ani kalp durmalarında hastaya elektroşokla müdahale edilerek hayata döndürülmesini sağlayan cihazlar, sınır kapısının farklı noktalarına yerleştirildi.

ASELSAN Heartline OED cihazlarının yetkili distribütörü Helvacıoğlu Medikal Yöneticisi Atacan Helvacıoğlu, AA muhabirine, yılda 3 milyondan fazla yolcunun geçiş yaptığı İpsala Sınır Kapısı'nda önemli bir sağlık adımı atıldığını söyledi.

Helvacıoğlu, "İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ tarafından sınır kapısına 7 yerli üretim ASELSAN Heartline OED cihazı yerleştirildi. Bu cihazlar, ani kalp durmalarında saniyeler içinde müdahale imkanı sunarak hayat kurtarma potansiyeline sahiptir." dedi.

"İPSALA ÇOK DAHA GÜVENLİ GEÇİŞ NOKTASI HALİNE GELDİ"

Cihazların kullanımıyla ilgili personele eğitim verildiğini anlatan Helvacıoğlu, "Bu sayede İpsala Sınır Kapısı yolcular için çok daha güvenli bir geçiş noktası haline geldi." diye konuştu.

Helvacıoğlu, bu cihazların alışveriş merkezleri, kent meydanları, spor salonları, oteller, fabrikalar ve büyük işletmelerde de yaygın şekilde bulunması gerektiğini vurguladı.

  • ASELSAN
  • eksternal defibrilatör
  • İpsala Sınır Kapısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.