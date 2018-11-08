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ASELSAN: Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi kuruldu

ASELSAN, TUSAŞ, HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Gazi Üniversitesi 'Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi' unvanlı şirket kurdu.

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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı sağlamak, teknoloji transferlerine yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak amacıyla, yüzde 30'u ASELSAN'a, yüzde 30'u TUSAŞ'a, yüzde 30'u HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve yüzde 10'u Gazi Üniversitesi'ne ait olmak üzere "Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi" unvanlı şirket kurulmuştur.Şirketin sermayesi 10 milyon TL olup, kuruluşu bugün tescil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
 

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