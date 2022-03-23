ASELSAN'dan kritik teslimat! Tehditleri ARIN yakalayacak

AA 23 Mart 2022 Çarşamba 12:09 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:09

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonu ışığında sivil sahalardaki atılımlarını devam ettiriyor.

Güvenlik amaçlı kullanılan x-ray bagaj kontrol cihazları, havaalanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik önem taşıyor.

ASELSAN'ın yerli ve milli x-ray cihazları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) uhdesinde kullanılmak üzere Tokat Havalimanı'na teslim edildi.

Şirket ile DHMİ arasında 14 Aralık 2020'de "DHMİ 30 Adet Çift Açılı X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Temini ve Tesisi İşi Sözleşmesi" imzalanmıştı.

Açılışı 25 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası'na ASELSAN ve HTR tarafından birlikte geliştirilen ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarından 18 adet teslim edilmişti.

Proje kapsamında Tokat Havalimanı Yeni Terminal Binası'na da 12 adet ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı verildi. Tokat Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.

ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor. Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş-çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi gibi kabiliyetler bulunuyor.

- "ASELSAN, GÜVEN DEMEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, havalimanlarında aktif olarak kullanılmaya başlanan yerli cihazlar için şunları kaydetti:

"ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla kısa sürede geliştirdiği ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarımız, ülkemizin pek çok yerinde kullanılmaya başlanacak. Nerede yüksek teknoloji varsa ASELSAN'ın milli imzası orada olacak. ASELSAN ismi, güven kelimesiyle birlikte anılmaya devam edecek."