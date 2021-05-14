DHA 14 Mayıs 2021 Cuma 09:49 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:49

Doğubayazıt'taki 5'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu 13'üncü Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı 2597 rakımda konuşlu Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Takım Karakolu'nda görev yapan askerler, Ramazan Bayramı'nda elleri tetikte görevlerini sürdürüyor. 'Hudut kartalları' yerli ve milli teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlıyor. Mehmetçik, TSK Dayanışma Vakfı'nın bir iştiraki olan ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen 'şahin gözü' termal kameraların yanı sıra 'retina radar' olarak bilinen çevre gözetleme radarıyla gece- gündüz, her türlü iklim ve hava şartlarında hedef tespiti yapılabiliyor. Radar tarafından tespit edilen kaçak göçmenler, hudut kartalları tarafından yapılan operasyonla kısa sürede yakalanıyor. "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" diyen hudut kartalları, sarp arazilerle kaplı sınırda devriye görevi icra ederek güvenliği sağlıyor.

MODÜLER BETON DUVAR

Türkiye-İran sınırında güvenliğin en büyük destekçisi modüler beton duvar. 3 metre yüksekliğinde, 30 santimetre kalınlığındaki bloklardan oluşan beton duvar, sınırı geçmeye çalışanların önündeki en büyük engel. Sınır hattı boyunca uzanan duvara rağmen hudut kartalları, buralarda da sürekli devriye görevi yapıyor. Modüler beton duvarla, teröristlerin sızma girişimi, yasa dışı düzensiz göçmenlerin geçiş teşebbüsleri ve kaçakçılık girişimleri de önleniyor.

'VATAN BİZE EMANET'

Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Takım Karakolu'nda mevzide görev yapan asker, başta şehit aileleri olmak üzere Türk milletinin ve kendi ailesinin Ramazan Bayram'ını kutladı. Hudut hattındaki mevzide 'retina radar' ve 'Şahin gözü' ile gözetleme yapan asker telefonda babasıyla görüşerek, "Baba, anne bayramınız mübarek olsun. Sizlerden belki uzağım ama burada çok özel bir bayram geçiriyoruz. Komutanlarımız ve arkadaşlarımızla bayramlaştık. Hepsinin sizlere selamı var. Merak etmeyin bizler burada çok iyiyiz, vatan bizlere emanet, siz de Allaha emanet olun, hepinizi çok seviyorum" diyerek ailesinin bayramını kutladı.