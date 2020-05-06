Aşı bulmak daha da zorlaştı! Yeni, gelişmiş 'koronavirüs Spike D614G' ile tanışın

star.com.tr 06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:13 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:15

Yapılan bir araştırmaya göre, daha bulaşıcı bir SARS-CoV-2 (Bilinen kovid-19) suşunun dünya çapında baskın bir form haline geldiğini belirlendi. Bunun, koronavirüsün daha tehlikeli bir suşa dönüşeceğine dair korkuların gerçekleşmesi olarak görülüyor.

(Bir bakteri veya virüsun farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına ¨Suş¨ denebilir. Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık da farklılık gösterebilir)

Araştırmaların sonunda 'Spike D614G' olarak adlandırılan yeni suş, Avrupa'da Şubat ayının ortalarından beri çoğalıyor ve Mart ayı boyunca baskın form haline gelmeye başladı. Spike D614G'nin henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan orijinal suştan çok daha bulaşıcı olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre Spike D614G, çok hızlı bir şekilde baskın hale geldi ve bazı ülkelerde haftalar içinde tek yaygın tür oldu. Bilim insanlarının yeni tip koronvirüs suşularının daha fazla artmaması için virüsü durdurmaya çalıştığı açıklandı.

Araştırma Los Alamos Ulusal Laboratuvarı tarafından yürütülen bir Amerikan ve İngiliz ekibi tarafından gerçekleştirildi. Dünyadaki diğer bilim insanlarına seslenen araştırmacılar, 'Dünyanın bazı yerlerinde eski türün genetik dizisini analiz ediyor olabilirler. Bu nedenle en son bilgilere erişmek için bu ekiple işbirliği yapmaları çok önemlidir.' uyarısında bulundu.

Makale henüz hakem değerlendirmesinden geçmeden BioRxiv'te yayınlandı. Uzmanlara göre, dahil olan bilim adamlarının itibarı, bulguların sağlam olduğunu ve son derece ciddiyetle alınması gerektiğini gösteriyor. HIV konusundaki çalışmaları ile tanınan Dr. Bette Korber, 33 sayfalık raporla ilgili, 'Bu çok zor bir araştırma haberi.' dedi.

AŞI ÇALIŞMALARI DAHA DA ZORLAŞTI

Bilim adamlarının metodolojisi, dünyanın dört bir yanından toplanan 6.000'den fazla koronavirüs DNA sekansının analizini içeriyor. Her ne kadar SARS-CoV-2 dizileri arasında gözlemlenen çeşitlilik düşük olsa da, bunlardan biri herkesin endişe duyduğu Spike suşu.

Bu, muhtemelen bulaşıcılığa neden olan D614G mutasyonuna sahip suştur. Mutasyon, insan hücrelerini istila etmesine izin veren virüsün dışındaki 'Spike proteinlerinleri' ile ilgilidir. Bu nedenle, şu ana kadar virüse karşı savaşmak için aşılar veya antiviral ilaçlar tasarlamaya çalışanların ana hedefi olmuştur.

Şu anda geliştirme aşamasında olan en az 62 aşının çoğu, Spike proteinlerine odaklanmıştır.

Araştırmaya göre, örneğin Amerika'da, New York'ta ilk vakaların bildirilmesinden sadece birkaç gün sonra, Spike D614G oradaki baskın formdur. New York City'nin Amerika'nın Batı Kıyısı'na göre daha şiddetli bir salgın yaşanması, farklı türlerin etkisi olabileceğini gösteriyor.

Hangi detaylar olursa olsun, birden fazla koronavirüs suşuna sahip bir dünyada, aşı veya tedavi geliştirmenin sadece zorlaşıyor.

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