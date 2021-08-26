Aşı krizi! Şişelerde yabancı madde bulundu, 1,6 milyon doz durduruldu

star.com.tr 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:50 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:12

Japonya'daki bazı CVID-19 aşısı şişelerinde yabancı madde tespit edildi.



Japonya Sağlık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki aşı satış ve dağıtımından sorumlu ilaç üreticisi Takeda ile istişarelerin ardından, aynı üretim hattında üretilen dozları geri çekildiği belirtildi.

Takeda, henüz kullanılmayan 39 şişede yabancı madde bulunması üzerine, Moderna'dan acil bir araştırma yapmasını istedi. Japon basınında yer alan haberelere göre, Takeda ve bakanlık söz konusu malzemenin henüz ne olduğunu belirleyemedi. Maddenin birkaç milimetre boyutunda olduğu belirtildi.

'ARAŞTIRIYORUZ'

Moderna'dan yapılan basın açıklamasında, bulguların doğrulandığı ve olayın araştırıldığı belirtildi. ABD merkezli şirketin açıklamasında, "Bugüne kadar hiçbir güvenlik veya etkinlik sorunu tespit edilmedi. Şu ana kadar bazı şişelerinin tam olarak nasıl kontamine olduğu konusunda yorum yapıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Kyodo News'e göre Sağlık Bakanlığı, riskin önemli olmadığına inandığını, ancak askıya alma işlemini ihtiyati tedbir olarak gördüğünü açıkladı.

16 Ağustos'tan bu yana Tokyo, Ibaraki, Saitama, Gifu ve Aichi eyaletlerindeki sekiz aşılama merkezinde yabancı madde varlığı tespit edildi. Takeda Çarşamba günü konuyu bakanlığa bildirdi.

Bakanlık, dozların İspanya'daki bir fabrikadan geldiğini ve Japonya'daki 863 aşı merkezine gönderildiğini bildirdi. Yetkililer her tesisi uyaracak ve ayrıca üç üretim lot numarasını (3004667, 3004734 ve 3004956) açıklayacak. Böylece insanlar potansiyel olarak kontamine bir doz alıp almadıklarını kontrol edebilecek.

Japonya, Mayıs ayında Moderna aşısının acil kullanımını onayladı ve ülke Covid-19 vakalarında ani bir artışla boğuştuğu için şimdiye kadar 10 milyondan fazla doz uygulandı.

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