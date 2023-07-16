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Bilim-Teknoloji

Askeri araçlar da elektrikli olacak mı? Uzmanı açıkladı

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, 'Elektrikli araç konusu tabii şu anda bir moda olarak gidiyor ama tam elektrikli araç konusu o kadar askeri araçlar için uygulanabilir bir şey değil. Destek araçları var onlar elektrikli olabilir. Ama taktik araç olarak, yani muharebeye gidecek araç olarak baktığımızda askeri araçların tam elektrikli olma ihtimali önümüzdeki 30 senede imkansız.' dedi.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 11:33 - Güncelleme:
Askeri araçlar da elektrikli olacak mı? Uzmanı açıkladı
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Görgüç, Otokar'ın yeni araçlarını tanıttığı Sakarya'da açıklamalarda bulundu.

Elektrikli araç konusunun dünyada bir trend olarak yükseldiğini ancak tam elektrifikasyon konusunun askeri araçlar için uygun olmadığını belirten Görgüç, "Çünkü biz aracı yaptık, denedik ve gördük. Birçok problemi var. Destek araçları var onlar elektrikli olabilir. Ama taktik araç olarak yani muharebeye gidecek araç olarak baktığımızda tam elektrikli olma ihtimali önümüzdeki 30 senede imkansız. Ama hibrit olabilir, hibrit başka bir şey. Hibritin bazı zorlukları var askeri kullanımda ama çok da avantajı var bazı durumlarda. Dolayısıyla hibrit araçlar giderek yaygınlaşacak onu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"ASKERİ ARAÇLARDA DİZEL HER ZAMAN OLACAK"

Askeri araçlarda dizel yakıt türünün kullanılmaya her zaman devam edileceği ön görüsünü paylaşan Görgüç, "Dizel her zaman olacak. Ana muharebe tanklarının elektrikli olması hala yakın ve orta vadede imkansız. Çünkü elektronik yük dediğimiz uydu, dronelar vs. o kadar çok artıyor ki elektrik tüketimi giderek artıyor. Giderek arttıkça onları destekleyecek tam elektrikli bir sistem imkansız hale geliyor aslında. Dolayısıyla ağır sınıf araçlarda bu böyle gidecek." dedi.

Görgüç ayrıca Avrupa'nın önemli ülkelerinin kendi askeri araçlarını üretme kabiliyeti olduğunu ve dolayısıyla hedef pazarlar olarak kendi üretimini yapamayan diğer Avrupa ülkelerine odaklandıklarını kaydetti.

"HİDROJEN İÇİN TİCARİ ARAÇLARDA ÖZEL ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Ticari araç sektöründe ise hidrojen konusunun da konuşulduğuna dikkati çeken Görgüç, şöyle devam etti:

"Hidrojen bu haliyle zaten çok kullanılabilir değil askeri araçlarda. Hidrojen için ticari araçlarda özel çalışma yapıyoruz. Mesela Avrupa Avrupa Birliği destekli 3 projemiz var. Ticaride hidrojen bana teknik olarak daha doğru geliyor. Yaygınlaşmamasının tek nedeni hidrojenin nakli konusu. Hidrojen basma, hidrojen petrol istasyonu konusu en büyük dert. Yani tabii bizim ana konumuz değil ama esas en büyük araştırma geliştirme fonları ona veriliyor."

"ELEKTRİKLİ BİR OTOBÜSTE PİLİN ÖMRÜ 10 YIL"

Serdar Görgüç, elektrikli otobüslerde kullanılan pillerin geri dönüşüm sürecine de değindi.

On iki metrelik bir belediye otobüsündeki pilin ağırlığının yaklaşık 2 buçuk ton, körüklü araçta ise 3 ton olduğunu belirten Görgüç, "Bu pillerin ömrü, hızlı şarjla kullanılırsa on yıl. On yıl sonra yavaş şarj yapabiliyorsunuz. Evlerde elektrik üretmek içi kiremitlere güneş panelleri koyarak kullanılınca bir on yıl da ondan geliyor. Yirmi yıl sonra normal bir belediye otobüsünden çevreye zararlı iki buçuk ton bir atık pil çıkartıyorsunuz. İkinci hayat da veriyoruz pile, evlerde kullanılabiliyor. Onunla da ilgili çalışıyoruz biz şu anda. Çünkü Avrupa Birliği'ne sattığımız araçların ömür devri yönetimindeki zararlı atıklarından da biz sorumluyuz. Dolayısıyla eğer bambaşka bir teknolojide nikel kobalt, lityum iyon olmayan bir pil bulunmazsa elektriklinin idame etmesi zor." değerlendirmesinde bulundu.

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