ASPİLSAN Enerji üretti: Turkcell'e lityum batarya desteği

ASPİLSAN Enerji ile Turkcell arasında Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ASPİLSAN Enerji Pil ve Batarya Sistemleri Üretim Tesisi'nde iş birliği sözleşmesi imzalandı. Yapılan anlaşma kapsamında 3,5 yıl boyunca yaklaşık 20 bin adet 48V 100Ah lityum iyon batarya, ASPİLSAN Enerji'nin Kayseri'deki tesislerinde üretilerek karşılanacak.

2022-2025 yıllarında Turkcell şebeke altyapısında ASPİLSAN Enerji tarafından milli teknolojiyle üretilen lityum bataryalar kullanılacak.

Sürdürülebilir ekosistem için geleneksel VRLA (kurşun asit) akü ürünleri yerine lityum iyon bataryaları tercih eden Turkcell, şebeke altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli ekosistemin geliştirilmesine de katkı sağlamış olacak.

Ayrıca üretim faaliyetlerinin yanında iki şirket arasında yeni ürün ve batarya teknolojisinin geliştirilmesini kapsayan AR-GE çalışmaları da sürdürülecek.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji'nin 41 yıldır yerli ve milli sistemleri geliştirmek için çalıştığını söyledi.

Bu çerçevede birçok ürünü özellikle savunma sanayi için ürettiklerini aktaran Özsoy, "Bundan sonraki süreçte teknolojimizle Turkcell gibi telekomünikasyon şirketlerine yerli ve milli ürünler üreteceğiz. Özellikle Turkcell'in 48V 100Ah lityum iyon batarya ihtiyacını karşılamaya yönelik yaptığımız sözleşmeyle bu alanda önemli bir eşiği daha geçmiş ve ülkemizin yurt dışına bağımlılığını bir nebze daha azaltmış durumdayız. Turkcell gibi bir teknoloji firmasıyla birlikte iş yapmaktan ve onlara ürün veriyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ülkemizin layık olduğu yere en kısa sürede ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin mevcut kaynakları, imkan ve kabiliyetleriyle bir pil ve enerji ülkesi haline gelebileceğini ifade eden Özsoy, "Bu kapsamda özellikle ham madde açısından zengin bir kaynağa sahibiz. Üreticilerimiz tarafından yapılacak araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetleriyle Türkiye'nin Avrupa'ya hatta dünyaya pil üretecek bir ülke haline gelmesi mümkün. Bunun için gerekli çalışmaları ASPİLSAN yapıyor, firmalara gereken desteği veriyoruz. Ülkemizde ham madde üretimiyle ilgili de bir ekosistemin kurulmasına gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- BATARYALAR EKİM AYINDA KULLANILMAYA BAŞLANACAK

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin de Turkcell'in teknolojiye yatırım yapan bir iletişim şirketi olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir dünyaya giderken bataryaların öneminin arttığına dikkati çeken Sezgin, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar baz istasyonlarımızda olsun, veri merkezlerimizde olsun bataryaları kullanıyorduk ama maalesef yurt dışından tedarik ediyorduk. ASPİLSAN ile yaptığımız bu anlaşma önemli stratejilerimizden biri olan yerlilik ve millilik stratejisine çok önemli katkı sağlıyor. Biz artık lityum iyon bataryalarımızı yerli şirketimiz ASPİLSAN'dan alıyor olacağız. 3,5 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak bu anlaşma. Sahada kullanılacak ilk ürünler ekim ayı gibi bize ulaşacak. Yurt dışı bağımlılığımız ASPİLSAN ile ortadan kalkmış olacak."