Astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının kenetlenmesi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştiren Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır" adlı, dev kubbeli planetaryumdan vatandaşlar tarafından takip edildi.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında Dragon uzay aracının UUİ'ye kenetlenmesi gerçekleşti.

Kenetlenme anını kurulan çadırlarda takip eden vatandaşlar, bu ana canlı şahitlik etmiş oldu. Vatandaşların yanı sıra Taksim'de bulunan turistler de kenetlenme sürecini izledi.

Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak.