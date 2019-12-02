Astronotlar uzay yürüyüşüne çıkıyor: Canlı yayın

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan iki astronotun yapacağı ve yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşünü canlı yayınlıyor.

İki astronot, ISS'de bulunan 2 milyar dolarlık bir kozmik ışın algılayıcısını onarmak için başlatılan ve dört uzay yürüyüşü yapılacak olan programın üçüncüsü için Uluslararası Uzay İstasyonu dışına çıkacaklar.

Astronotlar kozmik bir ışın dedektörü olan Alfa Manyetik Spektrometre (AMS) üzerindeki bir soğutma sistemini değiştirmek için bir dizi karmaşık işlemi gerçekleştirecekler. Uzay yürüyüşünde astronotların temel görevi, AMS için yeni bir soğutma pompasının kurulması ve yeni ünite için soğutma hatlarının kesilmesi ve eklenmesi olacak.

Şu anki uzay istasyonu komutanı İtalyan astronot Luca Parmitano, “Bu şaşırtıcı deneyde açık kalp ameliyatı olarak kabul edilebilecek bir işlemi yapacağız” dedi.

Yürüyüşe katılacak olan astronotlar alan Parmitano ve NASA astronotu Drew Morgan, 1998'de ISS'nin toplanmasının başlamasından bu yana 223'üncü istasyon uzay yürüyüşüne çıkmış olacaklar. Parmitano bu görevinde dördüncü ve Morgan ise beşinci uzay yürüyüşüne çıkmış olacaklar.

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