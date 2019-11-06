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BİLİM-TEKNOLOJİ

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 Astronotlara özel akıllı eldiven geliştirildi

NASA ve SETI Enstitüsü’nden bilim insanları astronotlar için “akıllı eldiven” geliştirdi.

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Bu sayede uzay giysisi içindeki astronotlar, robotları kontrol etmek için kumanda kullanmak zorunda kalmayacak. Gelecekte Mars ve Ay’da yapılacak insanlı keşiflerde kullanılabileceği düşünülen elvidenler, insansız hava araçları gibi robotların kablosuz kontrolünü sağlayacak. NASA yakın zamanda, Ay’a ilk kadının gideceği Artemis görevi için yeni uzay giysilerini açıklamıştı. Ajansın değindiği en önemli zorluklardan biri, basınçlı elbise içinde hassas parmak hareketlerinin ne ölçüde mümkün olduğuydu. Bu soruna önerilen çözüm, basıncın ayarlanabilir olmasıydı. 

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

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