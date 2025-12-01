GO Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Yıldız, Ankara'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu ortaklıkla Türkiye'nin en büyük batarya paketi üretim fabrikasını Ankara'ya kazandıracaklarını ifade etti.

Batarya fabrikası için 45 milyon avro yatırım yapacaklarını bildiren Yıldız, "Uzun vadede toplam yatırım değeri 1 milyar avroyu aşma potansiyeli olan fabrikamızın, ilk etapta 2,5 gigavat olacak kapasitesini, kademeli olarak 7,5 gigavata çıkaracağız. İlk aşamada sağlayacağımız yaklaşık 100 kişilik istihdamın da tüm aşamalar tamamlandığında 900'ü bulmasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, 2026'nın ikinci çeyreğinde üretime başlamayı planladıklarını vurgulayarak, ürünlerin "Made in Türkiye" etiketi ve GOEN-BESS markasıyla piyasaya çıkacağını söyledi.

"FİRMANIN KENDİ ENERJİ DEPOLAMA KONTEYNERLERİYLE PİYASAYA SUNACAK"

Anlaşma kapsamında LG Energy Solution'ın diğer bataryalara oranla dayanıklılık, performans ve ömür konusunda daha avantajlı olan "kese tipi hücre" teknolojisi üretim hattının, GO Enerji'ye devredileceğine işaret eden Yıldız, tüm üretim süreçlerinin LG standart, kalite ve yetkinlikleriyle Türkiye'de gerçekleştirileceğini ve firmanın kendi enerji depolama konteynerleriyle piyasaya sunulacağını anlattı.

Yıldız, "Üreteceğimiz batarya paketlerinin iç pazara sunulmasıyla bu alanda dışa bağımlılığın azaltılmasını, aynı zamanda LG Energy Solution firmasının küresel müşterilerine yönelik satışların da yapılmasıyla Türkiye'nin enerji teknolojileri alanında uluslararası bir üretim üssü haline gelmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

GO Enerji olarak 20 yılı aşkın süredir yenilenebilir enerji alanında mühendislik, uygulama ve AR-GE faaliyetleriyle Amerika'dan Avustralya'ya uzanan oldukça geniş bir coğrafyada hizmet verdiklerini aktaran Yıldız, ihracat açısından öne çıkacak pazarların Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olacağını ifade etti.

Türkiye'de depolama yatırımlarının enerji dönüşümü ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından kritik bir stratejik alan olarak öne çıktığını dile getiren Yıldız, "Bu gelişmeler, ülkemizin batarya teknolojilerinde kendi üretim ekosistemini kurmasını stratejik bir gereklilik haline getiriyor. GO Enerji'nin bu yatırımı da Türkiye'nin kendi üretim ekosistemi içerisinde en büyük üretim merkezlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.