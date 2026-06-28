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Bilim-Teknoloji

Asya'da dengeler değişiyor! Güney Kore ve Japonya'dan yapay zeka ittifakı

Güney Kore ile Japonya, savunma alanındaki ikili iş birliğini yapay zeka ve diğer ileri teknoloji alanlarını kapsayacak şekilde genişletme konusunda mutabakata vardı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 10:01 - Güncelleme:
Asya'da dengeler değişiyor! Güney Kore ve Japonya'dan yapay zeka ittifakı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ile ülkeyi ziyaret eden Japon mevkidaşı Koizumi Şinciro'nun başkent Seul'de bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki savunma işbirliğini geliştirme çabalarını sürdürme konusunda görüş birliğine vardığı, özellikle yapay zeka başta olmak üzere ileri bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılması kararı aldığı belirtildi.

Ahn ve Koizumi'nin, Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik taahhütlerini yinelediği kaydedilen açıklamada, bölgesel barış ve istikrarın korunması amacıyla ikili koordinasyonun yanı sıra Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü işbirliğinin sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldığı ifade edildi.

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