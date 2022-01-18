TRT Haber 18 Ocak 2022 Salı 13:08 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 13:08

Türk savunma sanayiinin yüz akı projelerinden biri olan ATAK helikopterleri hem yurt içinde hem de sınır ötesindeki terörle mücadele harekatlarının en önemli unsurlarından biri olmaya devam ediyor.



Zaman içerisinde farklı fazları tamamlanan ve her seferinde daha iyi bir noktaya ulaşan T-129B Atak Faz II'nin geçtiğimiz günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı. Söz konusu habere ilişkin görselde, yeni görüntülenen helikopterde yer alan Radar Karıştırıcı Pod Sistemi dikkatlerden kaçmadı.

ÖNEMLİ BİR 'ELEKTRONİK SAVUNMA' KABİLİYETİ

TRT Haber'in haberine göre, Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, söz konusu sistemin bu sınıf helikopterlerde standart olarak yer almadığına dikkat çekti.

T-129 ATAK'ların ilk fazında füze ikaz alıcı olduğunu belirten Oğuz, o dönemde sisteme eklenen elektronik savunma sistemlerinin 'Seviye 1' olarak adlandırılabileceğini söyledi.

FAZ II ile lazer ve radar ikaz alıcısı gibi sistemlerin eklendiğini anımsatan Oğuz, "Bu sayede helikoptere doğru gelen radar arayıcı başlıklı füzelere karşı bir karşı tedbir imkanına da kavuşuldu" bilgisini paylaştı.

FÜZEYİ HEDEFTEN SAPTIRMAYA YARIYOR

Turan Oğuz, bu noktada son eklenen Radar Karıştırıcı sisteme vurgu yapıyor ve sistemin nasıl bir etkisi olacağını şöyle anlatıyor:

"Son olarak ilgili komutanlığa teslim edilen ATAK'ta radar karıştırıcı (RF jammer) yer aldığını gördük. Helikoptere karşı atılan radar arayıcı başlıklı bir füze olduğunda bu sistem devreye giriyor. Yaklaşan tehdide elektronik olarak taarruz ediyor ve en basit anlatımıyla onu saptırmaya, engellemeye çalışıyor.

Peki bu sistem neden çok önemli? Her şeyden önce bunun bir 'standart' olmadığını unutmamamız gerekiyor. Envanterde olup seri olarak üretilen başka bir helikopterde çok nadir görebileceğiniz bir sistem. Açıkçası ben bugüne kadar ATAK sınıfında görmedim.

Radar karıştırıcı sistem takılı T129 Atak FAZ II bu sayede dünyada kendi alanında en ileri platformlardan biri olma yolunda önemli bir adım attı."

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLDİ

Türkiye'nin terörle mücadelesinde helikopterleri çok yoğun kullandığını ve 90'lı yıllardan bu yana kimi zaman üzücü hadiselerin de yaşandığını hatırlatan Oğuz, bu olaylar nedeniyle Türk savunma sanayiinin söz konusu tehlikelere karşı oldukça etkin çözümler ürettiğini söyledi.

Radar Karıştırıcı Pod da bu şekilde ortaya çıktı. Oğuz'un verdiği bilgiye göre bu sistem ASELSAN mühendisleri tarafından tamamen milli olarak geliştirildi.

ELEKTRONİK HARP KONUSUNDA İYİ YOLDAYIZ

Turan Oğuz, son dönemlerde çok yoğun bir şekilde modern teknolojiye sahip savunma sanayii ürünlerinin geliştirildiği bir dönemden geçirildiğinin altını çizdi.

İnsansız hava, kara, deniz ve denizaltı araçları; elektronik harp sistemleri; hava savunma sistemleri ve uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlar konusunda Türkiye'nin arka arkaya çok önemli ve kritik adımlar attığını belirtip sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Elektronik harp meselesi burada en önemli kilometre taşlarından biri. ATAK'ın son teslim edilen helikopterinde gördüğümüz üzere elektronik destek, elektronik taarruz ve elektronik savunma konusunda çok değerli kazanımlar elde ettik.

Türkiye gibi son derece zorlu bir coğrafyada bulunan ve hem ülke içinde hem de sınır ötesinde terör harekatları yürüten bir ülkenin bu tür kabiliyetlere erişmesi son derece önemli. Tüm bunların sahaya ciddi etkileri olacak."