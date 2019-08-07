Başkan Erdoğan imzayı attı... İşte Türkiye’nin 20 yıllık rüyasının 'A Takımı'

Türkiye Uzay Ajansı’nın 7 üyeden oluşan yönetim kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlendi. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, ajansın yönetim kurulu başkanı oldu. Yönetim kurulunda, İTÜ Uzay Mühendisliği bölümünün kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, NASA’nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray, STM Savunma Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Murat İkinci ile TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, atama kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanan Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlandı. “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek yıldız kadromuzla Türkiye’yi uzay ligine taşıyacağız” ifadesini kullandı.

TARİHİ MİSYON

Bakan Varank, yönetim kurulunun tarihi bir misyon üstlendiğinin altını çizerek, “Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’nin gündeminde olan uzay ajansının ilk yöneticileri olan arkadaşlarımızın, sorumluluk bilinci ile hareket edeceğinden şüphe duymuyoruz” dedi.

GÖREV SÜRESİ ÜÇ YIL

Ajansın kuruluş mevzuatına göre, başkan dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek. Yönetim Kurulu her ay en az bir kere toplanacak. Yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları, ajans tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

GENEL MÜDÜRLÜK KAPATILMIŞTI

Ajansın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 13 aralıkta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kararname ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü kapatılmıştı. Bu genel müdürlüğün başında olan Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı’nın başkanı oldu. Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri şöyle:

Serdar Hüseyin Yıldırım: İTÜ Uçak Mühendisliği’nden Berlin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümüne yata geçiş yaptı. Burayı bitirdikten sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli havayollarında yönetici olarak çalıştı, proje danışmanlığı yaptı. Kadir Has Üniversitesi'nde Havayolu İşletmeciliği dersleri verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük yaptı. Son olarak Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü olarak çalışıyordu.

Yurdanur Tulunay: Ankara Üniversitesi Fizik bölümünde lisans, ABD’nin Fordham Üniversitesi Nükleer Fizik anabilim dalında yüksek lisans ve İngiltere’nin Birmingham Üniversitesi’nde uzay araştırmalarında doktora eğitimi aldı. ABD’de Berkeley Üniversitesinde misafir hoca olarak görev yaptı, ODTÜ, Fordham ve Selçuk üniversitelerinde dersler verdi. Japonya’da Uzay ve Havacılık Enstitüsü’nde Misafir Doçentlik, İTÜ ve ODTÜ’de profesörlük yaptı. İTÜ Uzay Mühendisliği bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Alanında duayen isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Sacit Özdemir: Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde tamamladı. Akademik çalışmalarını Çanakkale Onsekiz Mart, Gazi, Ahi Evran ve Ankara üniversitelerinde yürüttü. Halen Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde profesör olarak görev yapıyor. Ayrıca TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi müdürlüğünü yürütüyor.

Lokman Kuzu: ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Syracuse Üniversitesi’nde doktora yaptı. Gözlem uyduları, iletişim ve haberleşme uyduları, yer istasyonları üzerine kariyer yaptı. TURKSAT A.Ş.’de TV Platform Müdürü, Mitsubishi Elektrik’te yönetici, TÜBİTAK Uzay’da direktör olarak çalıştı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde doçent olarak görev yaptı. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yapıyor. TÜBİTAK Uzay’da Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT 6A ve görüntü uydusu İMECE projeleri üzerinde çalışıyor.

Ahmed Akgiray: Lisansını Cornell Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, yüksek lisansını Illinois Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, doktorasını California Teknoloji Enstitüsü (Caltech Üniversitesi) Elektrik Mühendisliği’nde tamamladı. Caltech Üniversitesi’ne bağlı uzay araştırma merkezi olan Jet Propulsion Laboratory’de çalıştı. NASA’nın Mars Bilim Laboratuvarı’nda çalışmalarını sürdürdü. Mars’a inen robot laboratuvar Curiosity’nin en kritik bölümü olan radar iniş sistemlerini tasarladı. Genç bir araştırmacı ve girişimci olarak da tanınıyor. Halen Özyeğin Üniversitesi’nde görev yapıyor ve Alcan Systems GmbH’nin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı.

Murat İkinci: Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. HAVELSAN’da yazılım mühendisi olarak çalıştı. STM Savunma Sistemleri A.Ş.’de genel müdür oldu. TRT Test ve Değerlendirme A.Ş. yönetim kurulu üyeliği, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nde Savunma - Uzay Kümesinde başkan yardımcısı olarak görev aldı. Halihazırda STM’de genel müdür olarak ilk milli mikro uydu olan Lagari üzerinde çalışıyor. 2020’de uzaya fırlatılması planlanan Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer Gözlem Uydusu Lagari, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün takibi, tarım alanlarının incelenmesi, doğal afet takibi gibi amaçlara yönelik görev yapacak keşif gözetleme takım uydu sisteminin ilk uydusu olacak.

Cenk Şen: Kara Harp Okulu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde lisans eğitimini tamamladı. TSK bünyesinde muhabere subayı olarak; Kablolu, Telsiz ve Uydu Haberleşme Sistemleri ile Kriptolama, Bilgi Güvenliği, Elektronik Harp konularında görev aldı. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde lisans, Bilkent Bilgisayar Mühendisliği’nde yüksek lisans yaptı. Ayrıca uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi aldı. NATO’da çeşitli kademelerde çalıştı, ABD’de, Ağ Tabanlı Yapılar, Siber Güvenlik, Bilişim Sistemleri, Bilgi Sistem Güvenliği konularında eğitimlere katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Bilgi Sistem ve Siber Güvenlik koordinasyonundan sorumlu genel müdür yardımcısı oldu. Halen TÜRKSAT A.Ş. genel müdürü olarak görev yapıyor.