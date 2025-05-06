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Bilim-Teknoloji

Atatürk Havalimanı Terminal Binaları için yeni karar! Bakan Kacır duyurdu

Atatürk Havalimanı Terminal Binaları 'teknopark' ilan edildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak.' ifadesini kullandı.

AA6 Mayıs 2025 Salı 11:42 - Güncelleme:
Atatürk Havalimanı Terminal Binaları için yeni karar! Bakan Kacır duyurdu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın "teknopark" ilan edildiğini bildirerek, "Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında konuya ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın 'teknopark' ilan edildiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şevketiye Mahallesi'ndeki 238 bin 950 metrekarelik alan "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul ek alanı" olarak tespit edildi.

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