ATMACA Gemisavar Füzesi Yunanlıları korkuttu

Yunan dergisi Ptisi Diastima haberinde, “ATMACA ile Türkler donanmanın etkisini arttıracak, ulusal seviyede daha çok bağımsızlık kazanacaklar” ifadelerini kullandı.

Yunan Savuma sanayii dergisi Ptisi Diastima'nın bugünkü yazısından

Yerli ve milli savunma sanayi konusunda atağa geçen Türkiye başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. İlk atışı yapılan ve benzerlerine göre üstün özelliklere sahip Atmaca Gemisavar Füze Sistemi’nin seri üretim sözleşmesi imzalandı. Atmaca, Milli gemilerimizde kullanılacak.

GEMİLERİN KABUSU GELİYOR

Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemisavar silahlarını millileştirme vizyonu kapsamında ROKETSAN'a ihale ettiği Atmaca projesi, dünyanın en gelişmiş avcı füzelerini Türkiye'ye kazandıracak.

Exocet ve Harpoon füzelerinden daha üstün özelliklere sahip olacak füze, denizde asgari 200 km uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılacak.

Data-link donanımına da sahip olacak Atmaca, seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

2014 yılında Afrika seferine çıkan 4 gemi, yerli yapım bazı füzelerin test atışlarını gerçekleştirmişti. Güney Afrika açıklarında denenen füzelerden birinin de Atmaca olduğu iddia edildi.

Halen TRI40 model Fransız motorunun kullanıldığı füze için Kale Grubu yerli motor üretiyor. Çalışmalarda son aşamaya gelindi.

2018 yılında envantere girmesi planlanan Atmaca'da kullanılacak yerli motorun, ithalinde problemler yaşanan TRI40'tan bile üstün olacağı belirtiliyor.

MİLLİ GEMİSAVAR FÜZESİ: ATMACA

SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen Atmaca füzesi ile ilk test atışlarını geçen sene gerçekleştirildi. İleriki dönemlerde Milli üretim Kale 3500 turbojet motoru kullanması planlanmaktadır.

Atmaca füzesi ilk olarak Havelsan tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak. Bunun yanında Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve denizaltılarında Atmaca füzesi ile donatılması hedefleniyor.

ATMACA füzesi denizde asgari 200+km uzaklıktaki hedefleri vurabilecek. Bunun beraber ATMACA seyir halindeyken Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca’nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

HARPOON'A KARŞI ATMACA

Exocet Gemisavar Füzesine benzer kabiliyet de olması planlanan ATMACA füzesinin daha sonra alınan karar sonucunda HARPOON Blok II sistemi özelliklerine sahip olması hatta geliştirilecek sistemler neticesinde daha üstün özelliklerde olması istendi.

ATMACA füzesinin menzili 120 mil (190+ km) olması planlanıyor. Füzenin Data-Link özelliği de olacak. Füze deniz hedeflerinin dışında kara hedeflerine karşıda kullanılacak. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında füzenin farklı modelleri üzerinde de çalışmalar başladı. Özellikle Deniz Hava Komutanlığı'nın bu yönde yoğun bir talebi var.

MÜTTEFİKLERİMİZ BİZE SİLAH SATIŞINDA ZORLUK ÇIKARIYOR

Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan birçok deniz üstü ve altı unsurlar ana silah sistemi olarak HARPOON füze sistemini kullanıyor. İhtiyaçlar çerçevesinde başlatılan MİLGEM projesi kapsamında tedarikine karar verilen HARPOON sistemi alımında birçok sorunla karşılaşıldı. Bu durum askeri ve siyasi karar makamlarının tedbir olmasına yol açtı. Füze, Fransa'dan tedarik edilen TR40 motoru ile güçlendirilecek.

Yerli motor çalışması konusunda Kale Havacılık tarafından çalışmalar sürüyor. Kale Havacılığın üzerinde çalıştığı motor mevcut TR40'dan daha üstün olacak. Çalışmalarda, motor üzerinde hassasiyetle duruluyor. Fransa'dan tedarik noktasında zaman zaman sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Ancak bu sorunlar, son dönemde ise gelişen siyasi ve askeri ilişkiler sonrasında tedarik ve ihtiyaç duyulan sistemler konusunda yaşanan sorunlar aşılmaya çalışılıyor.

ATMACA Füzesi savaş gemilerini ve diğer transport gemilerini vurmak için güdüm teknolojisini kullanacak ve donanmaya yeni bir saldırı sistemi kazandıracak.

2018’de tamamlanması planlanan ATMACA füzesinin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sistem tamamlanmasıyla beraber Milli savaş gemilerine entegre edilecek.

ATMACA Füzesi Özellikleri

Çapı: 350mm

Kanat Açıklığı:~1.4m

Uzunluğu:~6m

Ağırlığı:~800 kg

Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı

Motor Tipi: TR40

Menzil:200 km Sınıfı

Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL

Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF

Sürati: Mach 0.8/0.85?

Üretici Firma: Roketsan, Türkiye