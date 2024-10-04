''Atmaca'' TEKNOFEST Adana'da sergileniyor

1.5 Adana Rocketry Takımı, geliştirdikleri roketle, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması'na katıldı.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmada "en iyi tasarım" ödülüne layık görülen "Atmaca", ÇÜ standında boy gösteriyor.

Takım kaptanı Bekir Emre Mekik, AA muhabirine, takımlarının 2018 yılında kurulduğunu ve o tarihten bu yana yarışmalara katıldıklarını belirtti.

Bu yıl 3 farklı kategoride 4 roketle yarışmalara katıldıklarını anlatan Mekik, "Atmaca roketimiz, çift motorlu ve 4,5 metre. İnsanların ilgisi çok güzel. Roketimizi özel bir şekilde tasarladık. Üzerinde grafitisi var. Grafitiye anka kuşu ve kartal yaptık. Mekanik tasarımımızda karbondioksit tüpüyle beraber pnömatik sistemimiz var. İçinde yay bulunuyor. Bu tasarımımız roketimizin kademe ayırmasını gerçekleştiriyor. Kendi özgün tasarımımız, yerli parçaları kullandık." diye konuştu.

Mekik, zorlu görev kategorisinde "Atmaca" ile mücadele ettiklerini diye getirdi.

Roketlerinin tasarım ödülünü aldığını vurgulayan Mekik, "Çok mutluyuz. Kademeli bir roketi ateşleyip başarılı bir şekilde kurtaran iki takımdan biriyiz. Bu bizim için çok güzel. Bu yıl çok çalıştık. Bir yıllık gibi görünüyor ama roketin arkasında 6 senelik bir çalışma var." ifadesini kullandı.