24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Atos, “satış ve müşteri hizmetleri”nde Stevie Ödülleri’nin sahibi oldu

Dijital dönüşümün küresel liderlerinden Atos, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan “Uluslararası Stevie Ödülleri”nde, Satış ve Müşteri Hizmetleri alanlarında iki önemli başarıya imza attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atos, dünya genelinde 4000'den fazla başvurunun yapıldığı kategorilerde, yılın En İyi Şirketi (Bronz Madalya) ve Yılın En İyi Müşteri Hizmetleri Ekibi (Bronz Madalya) ödüllerini almaya hak kazandı.

Atos Müşteri Hizmetleri CEO'su Okan Gözütok, kazanılan bu önemli başarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu ödüllere layık görülmemizin temelinde müşteri ilişkilerine verdiğimiz önem ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımaya odaklanan takım çalışması yer alıyor. Atos ekibini, pazara getirdiği standartlardan dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıda önemli bir paya sahip olan ve tüm süreçte Atos’a güvenen değerli müşterimiz AvivaSa’ya da teşekkürlerimi sunmak isterim. Fark yaratan müşteri yönetimi ve hizmetlerimizle önümüzdeki dönemde yeni ödüllere layık görüleceğimizden hiç şüphem yok”

Ödüller, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü Viyana’da düzenlenecek gala etkinliğinde sahiplerini bulacak.

Dünyanın önde gelen iş ödülleri olarak kabul edilen Stevie Ödülleri, 2002 yılında dünya çapındaki şirketlerin ve iş adamlarının başarılarını kamuoyuna tanıtmak ve bu başarıları ödüllendirmek amacıyla kuruldu. Stevie Awards’ın 7 ödül programından biri olan Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri, her sene başarılı bulunan satış, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi uygulamalarına veriliyor.

 

Dijital dönüşümün küresel liderlerinden Atos, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan “Uluslararası Stevie Ödülleri”nde, Satış ve Müşteri Hizmetleri alanlarında iki önemli başarıya imza attı. 

Rusya ´Merkez 2019 Tatbikatı´nın görüntülerini yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fırat'ın doğusunda 7. ortak hava devriyesi tamamlandı

Fırat'ın doğusunda 7. ortak hava devriyesi tamamlandı

İzmir'de tıp tarihine geçecek olay

İzmir'de tıp tarihine geçecek olay

Artvin'de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Artvin'de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Pakistan Başbakanı'nı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Pakistan Başbakanı'nı taşıyan uçak acil iniş yaptı

'İslam düşmanlığı, İsrail'in kuruluşundan ötürü var'

'İslam düşmanlığı, İsrail'in kuruluşundan ötürü var'

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

'Deprem Kahini' Türkçe tweet attı, bu uyarıyı yaptı!

'Deprem Kahini' Türkçe tweet attı, bu uyarıyı yaptı!

Yargıtay'dan iptal edilen tur kararı

Yargıtay'dan iptal edilen tur kararı
 

POPÜLER HABERLER

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

En yenisi 300 yıllık! Bu evler hayranlık uyandırıyor

En yenisi 300 yıllık! Bu evler hayranlık uyandırıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019