İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1267
  • EURO
    6,9749
  • ALTIN
    327.841
  • BIST100
    104449
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Avrupalı şirket, tedavisini bulmak istediği korona virüslerini insanlara enjekte ediyor
Bilim-Teknoloji

Avrupalı şirket, tedavisini bulmak istediği korona virüslerini insanlara enjekte ediyor

Avrupa'da bir şirket, COVID-19 corona virüsü salgınına karşı ilaç ve aşı geliştirmek için ilginç bir çalışma gerçekleştiriyor. Şirket, COVID-19 kadar etkili olmayan corona virüslerini gönüllü insanlara uygulayarak ilaç ve aşı geliştirmeye çalışıyor.

10 Mart 2020 Salı 14:58 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:04
ABONE OL

Open Orphan isimli bir şirket, Kontrollü İnsan Enfeksiyon Modeli (CHIM) isimli bir çalışma modeli ile yeni tip corona virüsü olan COVID-19’un tedavisi için çalışma yürütüyor. Yapılacak çalışma ile korona virüsüyle mücadele için var olan aşıların test edilmesi, yeni aşı ve ilaçların üretilmesi amaçlanıyor.

Open Orphan tarafından yapılan çalışma şirketin yan kuruluşu olan hVIVO tarafından yürütülüyor. Çalışmada, çalışmaya gönüllü katılan insanlara, etkisi düşük olduğu bilinen korona virüsü türleri bulaştırıldı.

hVIVO tarafından yürütülen çalışmada OC43 ve 229E isimli korona virüsü türleri kullanılıyor. Bu iki corona virüsü türü birkaç yıldır zaten görülüyor. Ancak bu korona virüsleri, COVID-19 kadar etkili değil. Sadece hafif bir solunum yolu hastalığına sebep oluyorlar. hVIVO yinede bu virüslerin insanlara uygulanmasında kontrollü bir süreç izliyor.

Webtekno'da yer alan habere göre korona virüsünün tedavisi için yapılan bu çalışma, Avrupa’da bulunan 24 yataklı bir karantina kliniğinde uygulanıyor. Gönüllü olan insanlara OC43 ve 229E virüsleri bulaştırıldıktan sonra insanlar bu klinikte uygulanan tedavilerle beraber gözlem altında tutuluyorlar.

Open Orphan, yapılacak bu çalışma ile yeni tip korona virüsü olan COVID-19’a karşı aşı ve ilaç geliştirmeyi amaçlıyor. Şu anda yürütülen çalışma, telif ücretleri üzerinden elde edilen gelirle karşılanıyor. Çalışmanın kalanı ise şirketin alacağı yeni yatırımlarla devam ettirilecek. 

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya'da kader anı yaklaşıyor
Libya'da kader anı yaklaşıyor

Libya'da kader anı yaklaşıyor

Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!
Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Alman doktorun oyunu tutmadı
Alman doktorun oyunu tutmadı

Alman doktorun oyunu tutmadı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.