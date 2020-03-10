10 Mart 2020 Salı 14:58 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:04

Open Orphan isimli bir şirket, Kontrollü İnsan Enfeksiyon Modeli (CHIM) isimli bir çalışma modeli ile yeni tip corona virüsü olan COVID-19’un tedavisi için çalışma yürütüyor. Yapılacak çalışma ile korona virüsüyle mücadele için var olan aşıların test edilmesi, yeni aşı ve ilaçların üretilmesi amaçlanıyor.

Open Orphan tarafından yapılan çalışma şirketin yan kuruluşu olan hVIVO tarafından yürütülüyor. Çalışmada, çalışmaya gönüllü katılan insanlara, etkisi düşük olduğu bilinen korona virüsü türleri bulaştırıldı.

hVIVO tarafından yürütülen çalışmada OC43 ve 229E isimli korona virüsü türleri kullanılıyor. Bu iki corona virüsü türü birkaç yıldır zaten görülüyor. Ancak bu korona virüsleri, COVID-19 kadar etkili değil. Sadece hafif bir solunum yolu hastalığına sebep oluyorlar. hVIVO yinede bu virüslerin insanlara uygulanmasında kontrollü bir süreç izliyor.

Webtekno'da yer alan habere göre korona virüsünün tedavisi için yapılan bu çalışma, Avrupa’da bulunan 24 yataklı bir karantina kliniğinde uygulanıyor. Gönüllü olan insanlara OC43 ve 229E virüsleri bulaştırıldıktan sonra insanlar bu klinikte uygulanan tedavilerle beraber gözlem altında tutuluyorlar.

Open Orphan, yapılacak bu çalışma ile yeni tip korona virüsü olan COVID-19’a karşı aşı ve ilaç geliştirmeyi amaçlıyor. Şu anda yürütülen çalışma, telif ücretleri üzerinden elde edilen gelirle karşılanıyor. Çalışmanın kalanı ise şirketin alacağı yeni yatırımlarla devam ettirilecek.