Avustralya’da dev bir ‘Demir Ejderha’ bulundu

Paleontologlar, kalıntıların bir pterosaur’a ait olduğuna inanıyor. Pterosaurlar, güçlü bir uçma yetisi geliştiren ilk omurgalılar olarak biliniyor. Yaratığın 4 metrelik kanat açıklığı, 60 santim uzunluğunda ibikli bir kafası ve sivri dişlerin bulunduğu uzun bir çenesi vardı. Swinburne Teknoloji Üniversitesi’nden doktora öğrencisi ve paleontolog Adele Pentland “Bu, benzer pterosaurlarla yapılan karşılaştırmalara dayanıyor. Bir kanatlı süper avcı (apex aerial predator) olmalı” dedi. Araştırmacılar, pterosaur’a Latince’de “demir ejderha” anlamına gelen Ferrodraco adını verdi. Koyun yetiştiricisi Bob Elliot, Queensland’ın Winton kentindeki kalıntıları 2017’nin başlarında keşfetti. Yerel bir müzeyi uyardı ve gönüllüler bölgede bir kazı yaptı. Pentland de Scientific Reports adlı bilimsel yayında bu keşfe dair bir makale yazmaya yardımcı oldu. Pentland, bu kanatlı sürüngenin 96 milyon yıl önce Winton bölgesinde, “longoz ve nehir kanallarının bulunduğu bir tayga ormanında” yaşadığını söyledi.

Araştırmacılar ‘Demir Ejderha’nın 96 milyon yıl önce yaşadığını tahmin ediyor.