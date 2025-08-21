İSTANBUL 31°C / 18°C
Avustralya'da dünyada bir ilk: Kan dolaşımlı yapay deri dokusu geliştirildi

Avustralyalı bilim insanları, damar, sinir, kıl folikülü ve bağışıklık hücrelerini barındıran, gerçek insan derisine en yakın yapay deri dokusunu laboratuvarda üretmeyi başardı.

21 Ağustos 2025 Perşembe
Avustralya'da araştırmacılar, dünyada ilk kez damar, sinir, kıl folikülü ve bağışıklık hücrelerini barındıran, gerçek insan derisine en yakın modeli laboratuvar ortamında geliştirdi.

Queensland Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilim insanları, insan cilt hücrelerini kök hücrelere dönüştürerek "deriye benzer bir organ" oluşturdu.

Araştırmada bu modele laboratuvarda üretilen küçük kan damarları entegre edilerek, kendi dolaşım sistemine sahip çok katmanlı deri dokusu elde edildi.

Çalışmayı yürüten Dr. Abbas Shafiee, daha önce üretilen deri modellerinin yalnızca üst tabakaları taklit edebildiğini ancak bu yeni yapının kıl folikülleri, sinir hücreleri, pigmentasyon, bağışıklık sistemi ve kan dolaşımıyla "insan derisine" en yakın model olduğuna dikkati çekti.

Bu sayede sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının daha doğru şekilde incelenebileceğini ifade eden Shafiee, yeni tedavilerin test edilip yanık ve yara iyileşmesinde önemli ilerlemeler sağlanabileceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Wiley Advanced Healthcare Materials" dergisinde yayımlandı.

