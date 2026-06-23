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Bilim-Teknoloji

Avustralya'da ilginç keşif! 'Yaylı ağ tuzağı' kullandığı tespit edildi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yeni keşfedilen ve 'balista örümceği' olarak anılan örümcek türünün, avını yakalamak için 'yaylı bir tuzak' kurduğu belirtildi.

AA23 Haziran 2026 Salı 23:17 - Güncelleme:
Avustralya'da ilginç keşif! 'Yaylı ağ tuzağı' kullandığı tespit edildi
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ABC News'in haberine göre, eyaletin kuzeyindeki yağmur ormanlarında "balista örümceği" olarak anılan yeni bir örümcek türü keşfedildi.

Avları üzerinde kullandığı strateji nedeniyle antik bir silah adıyla anılan bu örümceğin, yalnızca dokumacı karıncaları hedeflediği ve yakalamak için "yaylı bir tuzak" kurduğu belirtildi.

Buna göre örümcek, önce zeminde bir tutunma noktası oluşturarak, koni şeklinde bir araya getirilmiş ağlarını örüyor.

Ardından örümcek yukarı doğru çekilirken, karınca ise bu ağı ısırarak sabitleme noktasından koparıyor ve örümceğin santimetrelerce yükseklikteki ana ağına doğru fırlıyor.

"Propostira" türüne ait olduğu belirtilen örümceğin henüz resmi bir adı bulunmuyor.

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