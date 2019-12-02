Dünyada bir ilk! Trafikte kullanılacak

Avustralya'da 'ilk cep telefonu tespit edebilen kamera'lar devreye girdi
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dünyanin ilk 'cep telefonu tespit edebilen' kameraları devreye girdi. Kameralarla direksiyon başında telefon kullanım oranını düşürerek, trafik kazalarının önüne geçilmesi planlanıyor.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dünyanin ilk "cep telefonu tespit edebilen" kameraları devreye girdi.
Kameralarla direksiyon başında telefon kullanım oranını düşürerek, trafik kazalarının önüne geçilmesi planlanıyor.
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