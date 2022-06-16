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Bilim-Teknoloji

Ay'da toplanan kayalarda su bulundu

Çinli bilim insanları, Chang'e-5 aya iniş aracı tarafından toplanan kayalarda H2O bulunduğunu söyledi. Bilim insanları, gelecekte Dünya'nın uydusunu kolonize eden astronotların, kendileri için su ve saf oksijen üretmek için çevreden moleküler oksijen ve hidrojeni çıkarabilecek olmalarını umut ediyor.

TRT Haber16 Haziran 2022 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
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Çinli bilim insanlarının açıklamasına göre, Chang'e 5'in Ay'a iniş aracı tarafından toplanan kayalarda su bulunabileceğine dair belirtiler, Dünya üzerinde yapılan testlerle doğrulandı.

Bulgular, bu hafta Nature Communications dergisinde yayınlanan bir makalede paylaşıldı.

2020'nin Aralık ayında Ay'a inen uzay aracı, regolit olarak bilinen yaklaşık 1,7 kilogram kaya ve ay toprağı topladı.

Ayrıca, topladığı numunelerin kimyasal bileşimini ölçmek için yerleşik aletlerini de kullandı.

Çin Bilimler Akademisi'nden bir ekip, Chang'e-5'in Dünya'ya geri getirdiği kargoyu doğrudan inceleyerek örneklerde su varlığını doğruladı.

Teleskop ve uydu gözlemleri, bilim insanlarını uzun süredir Ay'da suyun kayalarda hidroksil veya H20 olarak var olduğundan şüphelenmeye yöneltti.

Bilim insanları, gelecekte Dünya'nın uydusunu kolonize eden astronotların, kendileri için su ve saf oksijen üretmek için çevreden moleküler oksijen ve hidrojeni çıkarabilecek olmalarını umut ediyor.

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