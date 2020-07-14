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Bilim-Teknoloji

Ay'la ilgili yeni gerçek ortaya çıktı: 85 milyon yıl daha gençmiş!

Gök bilimciler, Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu hesapladı. Ayrıca çalışmada Ay'ın bir zamanlar dev ve kızgın bir magma okyanusuna sahip olduğu da keşfedildi.

AA14 Temmuz 2020 Salı 15:44 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:44
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Space.com'un haberine göre, Alman Uzay Merkezinde görevli bilim insanlarının yaptığı çalışmanın ayrıntıları, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Ay'ın yaşını hesap etmek için matematiksel modellerden faydalanan ekip, Dünya'nın uydusunun 4,425 milyar yıl önce oluştuğunu ve sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, Ay'ın bir zamanlar dev ve kızgın bir magma okyanusuna sahip olduğu da keşfedildi.

Bilim insanları, Ay'ın, Mars büyüklüğünde bir ön gezegenin genç Dünya'ya çarpması sonucu ortaya çıkan kozmik enkazdan 4,510 milyar yıl önce oluştuğunu varsayıyordu.

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