Aynasız SLR ile fotoğraf kolaylaştı 

Alptugay “Karmaşık sistemlere sahip, zar zor taşınabilen fotoğraf makinelerinden herkesin cebinde bir fotoğraf makinesi taşıdığı bugünlere uzun bir yol geldik. Sony olarak Avrupa’da full frame ve MILC yani aynasız değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi ile kategorilerinde pazar lideri olduğumuzu söylemekten büyük gurur duyuyoruz. Pazardaki bu durumumuzun da bu kategorilerde üstlendiğimiz öncü rolden kaynaklandığını görüyoruz” dedi.

YENİLERE BOL SEÇENEK

“Portföylerini yeni oluşturacak fotoğrafçılar için şu anda ILCE-7M3’ü önerebiliriz” diyen Alptugay “Bu gerçekten çok yönlü fotoğraf makinesi ile farklı çekim şartları ve ihtiyaçları karşısında son derece iyi bir performans yakalayabilirler. Kompakt gövdeye yerleştirilen olağanüstü görüntüleme özelliği ve yüksek hızlı performansıyla dikkat çeken bu modelde daha yüksek hassasiyet, olağanüstü çözünürlük ve düşük hassasiyet düzeylerinde etkileyici bir 15 adımlı dinamik aralık sunan, 24.2MP arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS görüntü sensörü var” dedi.

Şirketin dünyadaki tüm kullanıcıların geri bildirimlerini dinlediğini anlatan Alptugay “Her yeni ürün lansmanımızda, her yeni yazılım güncellemesinde onlara hep daha fazlasını sunma konusunda büyük hevesle çalışıyoruz. Animal-eye AF özelliği ile AI Destekli Gerçek Zamanlı Eye AF’i hayvanlar için hayata geçiriyoruz. Bu özellik, evcil hayvanlarınızın fotoğraf çekiminde ya da vahşi yaşam fotoğrafçılığında portreler için hayvanların gözlerini otomatik takip ediyor” dedi.