Uzay görevini 2019'da gerçekleştirerek BAE'nin ilk astronotu olan Al Mansoori, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen teknoloji fuarı GITEX Europe 2025'te AA muhabirine konuştu.

GITEX'in farklı bölgelerden şirketlerin teknolojilerini sergilemeleri için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Al Mansoori, etkinlikteki "Dubai Digital" standında Dubai için geliştirilen yapay zeka uygulamalarının tanıtıldığını söyledi.

Al Mansoori, GITEX'te BAE'nin ilk kadın astronotu Nora Al Matrooshi ile birlikte Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi'ni temsil ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Merkezimiz daha çok uzay sektörü ve yer gözlem uyduları gibi alanlarla ilgileniyor. GITEX'te uydularımızdan gelen verileri analiz ederek yapay zeka ve teknolojiyi nasıl uyguladığımızı ve bu verileri tarımdan şehir planlamasına ve afet yönetimine kadar farklı alanlarda nasıl kullandığımızı gösteriyoruz. Bu kullanımı sadece Dubai'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de yapıyoruz. Libya'daki sel felaketi ve birkaç yıl önce Japonya'da yaşanan depremle ilgili işbirliği yaptık ve yapay zekanın analiz ettiği tabloyu onlara sunduk."

"GERÇEKTEN HARİKA BİR ADAM VE TÜRKİYE'Yİ ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETTİ"

BAE'nin 4 astronotu olduğunu belirten Al Mansoori, BAE'den uzaya giden ilk astronot olduğunu anımsattı. Al Mansoori, 2019'daki uzay görevinin 1 hafta sürdüğünü ifade ederek, görev kapsamında 15'ten fazla deney gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın arkadaşı olduğunu anlatan Al Mansoori, "Johnson Uzay Merkezi'nde tanıştım. Eğitimi sırasında ve uçuşundan önce birkaç kez görüştüm. Gerçekten harika bir adam ve Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil etti. Zeki ve mütevazı bir adam. Yakın zamanda kendisiyle Yeni Delhi'deki konferanslardan birinde (Küresel Uzay Araştırmaları Konferansı-GLEX) birlikte çalıştım." diye konuştu.

Al Mansoori, GLEX'te Gezeravcı'yla birlikte dünyaya uzaydan bakış açılarını ve deneylerini paylaştıklarına işaret ederek, "İnsanlı uzay uçuşunun ve ülkeden uzaya giden ilk astronot olmanın önemini paylaştık. Bunun, uzayın hayati öneme sahip bir sektör olduğunu gösterdiğini ve gelecek nesillere ilham verdiğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

BAE'DEN TÜRKİYE'YE UZAY TEKLİFİ

Gezeravcı'ya AA aracılığıyla mesaj gönderen Al Mansoori, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kariyerinde bol şans diliyorum. Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil ettin. Uzaydan gönderdiğin mesajın gerçekten etkili olduğunu düşünüyorum. Bu mesaj sadece Türkiye için değil, tüm bölge ve dünya için önemli. Teknoloji için uzaya gitmek ve uluslararası ortaklar olarak birlikte yürümek gerçekten önemli. Bol şans dilerim. Umarım gelecekte birlikte uçarız."