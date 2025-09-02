Türkiye'nin simülatör teknolojilerinde öncü şirketlerinden biri olarak özellikle savunma ve havacılık alanında geliştirdiği çözümlerle öne çıkan HAVELSAN, yurt içinde ve dışında yaptığı teslimatlarla gerek platformların gelişimi gerekse kullanacak personelin yetkinliğinin artırılmasına katkıda bulunuyor.

Simülatör teknolojileri, gerçek uçuş saatlerine kıyasla çok daha düşük maliyetle eğitim sağlıyor. Bu sayede tehlikeli senaryolar, acil durumlar ve muharebe ortamları risksiz şekilde çalışılabiliyor. Pilotlar, görev bölgelerini ve olası tehditleri önceden simülasyonda deneyimleyerek daha hazır hale geliyor.

HAVELSAN, bu konuda yaptığı uluslararası işbirliklerine bir yenisini ekledi. Şirket, CALIDUS ile B-250 hafif taarruz ve eğitim uçağı için kapsamlı bir eğitim ekosistemi geliştirecek.

Bu kapsamda, pilotların görev hazırlıklarının yerde en üst düzeyde sağlanması amacıyla gerçek operasyonların karmaşıklığını yansıtan yüksek doğruluklu simülatör altyapısı oluşturulacak. Buna yönelik olarak HAVELSAN ve CALIDUS, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) B-250 hafif taarruz ve eğitim uçağı için kapsamlı bir eğitim ekosistemi geliştirmek üzere önemli bir anlaşma imzaladı. İki şirket arasındaki işbirliği, SAHA EXPO'da imzalanan bir protokolle başladı ve IDEF 2025'te resmi bir sözleşmeye dönüştü.

Anlaşma, yalnızca sistem teslimatının ötesine geçerek, iki şirketin yenilik, güvenlik ve uzun vadeli iş birliğine olan ortak bağlılığı sembolize etmesi açısından önem taşıyor.

HAVELSAN anlaşma doğrultusunda, pilotları uçuşlarının her aşamasına hazırlamak için uçtan uca entegre eğitim çözümü sunacak.

Şirketin sunacağı pakette yer alan Uçuş Eğitim Simülatörü, gerçek görev senaryolarını ileri düzey uçuş dinamikleriyle canlandıran simülasyon sistemini içeriyor. Kısmi Görev Simülatörleri, görev kritik manevralara ve alt sistemlere odaklanan eğitim modüllerinden oluşuyor. Kokpit Giriş/Çıkış Eğitim Cihazı, acil durum tahliye prosedürleri için güvenlik odaklı eğitim imkanı sunuyor. Brifing/Debriefing İstasyonu, görev planlama, analiz ve performans değerlendirme için interaktif platform olarak görev yapıyor. Tüm bu yapı teorik bilgi ile uygulamalı hazırlığı bütünleştiren dijital eğitim altyapısıyla güçlendiriliyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilecek bu sistemler, CALIDUS'un Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tesislerine kurulacak ve bölgesel operasyonlara entegre şekilde hizmet verecek.

- PİLOTLAR İLERİ TEKNOLOJİYLE GELECEĞE HAZIRLANACAK

Gelişmiş simülatörlerde eğitim alarak pilotlar, kritik kararlar alma konusunda güven kazanacak, güvenli bir ortamda hatalardan ders çıkaracak ve kokpite adım atmadan önce B-250'nin tüm operasyonel yelpazesinde ustalaşacak.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, projeye ilişkin, HAVELSAN olarak simülasyon çözümlerini yalnızca gerçeği birebir yansıtmak için değil, aynı zamanda pilotları beklenmedik senaryolara hazırlamak için tasarladıklarını söyledi. Nacar, "CALIDUS ile yürütülen bu proje, insanı merkeze alan, entegre ve güvenilir sistemler geliştirme vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

CALIDUS Genel Müdürü ve CEO'su Khalifa Murad Al Balooshi ise "HAVELSAN'ın eğitim alanındaki uzmanlığını tercih etmemiz, B-250 kullanıcılarına modern, ileri teknolojiye dayalı ve geleceğe hazır yetenekler kazandıracaktır. Bu işbirliği, güven ve yenilik üzerine inşa edilen uzun vadeli bir stratejik ortaklığın temelini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.