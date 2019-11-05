Bağış için abonelik sistemi

Türk Telekom, kendisi gibi Türkiye’nin başka bir milli değeri olan kuruluşu Türk Kızılay ile daha önce eşi görülmemiş bir işbirliğine giderek Türkiye’de bir ilke imza attı. Türk Telekom, 151 yıldır hiçbir ayrım gözetmeden tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılay’a yapılan bağışların sürekliliğini desteklemek için kullanıcının cep telefonu üzerinden bağış yapabilmesini kolaylaştıran Abonelikli Bağış Sistemi’ni Türkiye’de devreye soktu.

10 TL’LİK İMKAN

Türk Kızılay’a cep telefonu üzerinden yapılan bağışları belirli aralıklarda otomatik bir şekilde yineleyen bu sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmek için, kullanıcının yapması gereken sadece 3965 numarasına bir SMS göndermek. Tek bir SMS ile abone olan kullanıcı, abonelik süresi boyunca her ay düzenli bir şekilde 10 TL bağışta bulunabilecek. Türk Kızılay’a yapılan bağış miktarı, kullanıcının faturasına yansıtılacak ya da bakiyesinden düşülecek, kullanıcı dilediğinde abonelikten çıkacak.

DÜZENLİ BİR SİSTEM

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Özellikle doğal afet ve terör saldırıları gibi durumlarda, Ramazan Bayramı ya da Kurban Bayramı gibi dönemlerde yapılan bağışların tam anlamıyla etkili olabilmesi için bu yardımların yıl boyunca devam etmesi gerekiyor. Türk Kızılay ile olan işbirliğimizin meyvesi Abonelikli Bağış Sistemi sayesinde, düzenli bağış yapan müşterilerimiz her bağışta teker teker SMS göndermek zorunda kalmayacak; tek bir SMS ile düzenli bağışçı olabilecek ve böylelikle, yardıma muhtaç insanlara kolaylıkla yıl boyunca destek verebilecekler” dedi.