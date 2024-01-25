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Bilim-Teknoloji

Bahçelievler'de astronot Alper Gezeravcı'nın adını alan bir teknoloji üssü açıldı

Bahçelievler Belediyesi ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın adını verdiği Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nin açılışını törenle gerçekleştirdi.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 10:46 - Güncelleme:
Bahçelievler'de astronot Alper Gezeravcı'nın adını alan bir teknoloji üssü açıldı
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Bahçelievler Belediyesi içerisinde pek çok bilimsel atölyenin bulunduğu Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nin açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın isminin verildiği merkezin açılışına Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Düzenlenen açılış töreninin ardından atölyeleri tek tek gezen Başkan Hakan Bahadır ve beraberindeki heyet burada yetkililerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.

"MERKEZİN TABELASI ALPER GEZERAVCI'NIN YURDA DÖNDÜĞÜNDE KENDİSİNİN KATILIMIYLA ASILACAK"

Merkeze ismi verilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezervacı'nın yurda dönmesinin ardından kendisinin katılımıyla yeni bir lansman düzenleneceğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bir teknoloji üssü açıyoruz Bahçelievler de. Bu merkezimizin adını Alper Gezeravcı koyduk. İlk Türk astronotumuz inşallah dünyaya ve Türkiye'ye geldiğinde belli bir zaman içerisinde ulaşıp buraya davet edip kendisi ile birlikte bir lansman yapacağız. Burada amacımız teknoloji merkezinde bir çok atölyemiz var hem fiziki bilimsel hem de sosyal bilimsel. Burada aynı anda 300 proje üretilebiliyor Burası bir kuluçka merkezi. Biz burada ilçemiz de bulunan iş adamlarımızı sanayicilerimizi buraya getireceğiz. Kuluçka merkezimizden yeni inovatif projeler çıkacak. İnsana dokunan insanın hayatını kolaylaştıran projeler olacak. Burada ki çıkış noktamız da biz sayın Cumhurbaşkanımızın desteklemesi astronotumuz ilk defa 80 yıllık uzay tarihinde gençlerde farkındalık oluşturup bilime uzaya astronomi hakkında motive etmektir. Burası ücretsiz başlarında mentor arkadaşlarımız olacak. Ortaokuldan itibaren tüm arkadaşlarımızı alacağız. İlkokul ve daha altı için de bir gezi yaptıracağız. Çünkü onlar için başka bir yerde ayrı bir bilim merkezimiz var. Bahçelievler Belediyesi teknoloji merkezi, Alper Gezeeravı Teknoloji üssü hayırlı olsun" diye konuştu.

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