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Bilim-Teknoloji

Bakan Dönmez ''en havalı bakım'' sözleriyle paylaştı: Yeni hedef 34 bin 527

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ekipleri tarafından helikopterle gerçekleştirilen canlı bakım ve izolatör temizliğine ilişkin paylaşımda bulundu. Ayrıca Bakan Dönmez, bu yılın 5 ayında 4 bin 537 izolatör temizlendiğini, yıl sonu hedefinin ise 34 bin 527 olduğunu vurguladı.

AA19 Haziran 2022 Pazar 00:12 - Güncelleme:
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Dönmez'in sosyal medya hesabından "En Havalı Bakım" başlığıyla yaptığı paylaşımda, helikopterle gerçekleşen bakım ve temizlik çalışmalarına ilişkin rakamlara da yer verildi.

Geçen yıl 22 bin 404 izolatörün helikopterle temizlendiğini belirten Dönmez, bu yılın 5 ayında 4 bin 537 izolatör temizlendiğini, yıl sonu hedefinin ise 34 bin 527 olduğunu vurguladı.

TEİAŞ ekipleri tarafından helikopterle gerçekleşen canlı bakım rakamlarını da paylaşan Dönmez, 2021'de 6 bin 131 canlı bakımın, 2022'in ilk 5 ayında ise 5 bin 494 canlı bakımın helikopterle gerçekleştiğini, yıl sonu hedefinin ise 14 bin canlı bakımın helikopterle yapmak olduğunu aktardı.

HEM EKONOMİK HEM DE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANIYOR

TEİAŞ, sıfır kesinti hedefiyle çıktığı yolda bakımları elektriği kesmeden gerçekleştiriyor.

Ekiplerin giydiği özel kıyafetlerle gerçekleşen çalışmalarda bazı zorlu arazilerde helikopterli bakım yapılıyor. TEİAŞ ekipleri, bazı noktaların izolatör temizliğinde de helikopter kullanıyor. Helikopterli izolatör temizliği ile hem ekonomik hem de zaman tasarrufu sağlanıyor.

Helikopterin gerçekleştirdiği temizlikle 1 haftalık iş 1 günde bitiyor.

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