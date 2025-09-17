Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul'da 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Savunma sanayisinde büyük işler başardık. Attığımız adımlar sonuç verecek.

Artık girişimler doğuyor, teknoloji girişimleri yola çıkıyor ve biz onlara Teknoparklarımızda, hızlandırma programlarımızla destek olmaya, engelleri kaldırmaya devam ediyoruz.

Gençlerimiz burada muhteşem eselerler tanışıyor. Türkiye çok doğru yolda ilerliyor.

Türkiye'yi ele güne muhtaç olmayan, kendi teknolojisini kendi geliştiren, sosyal medyadan dijital teknolojilere, siber güvenlikten uzay teknolojilerine her alanda bir atılım içindeyiz

Türkiye kendi teknolojisini geliştiren, üreten, teknolojiyi sadece yaygın şekilde kullanan değil, etkin ve rekabetçi şekilde üretmeyi başaran bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Bunun en büyük örneğini savunma sanayiinde ortaya koyduk.

Teknolojik bağımsızlık, tam bağımsızlığın mutlak ön koşuludur. Teknolojide bağımsız olmayan bir ülke ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan söz edemez.

Türkiye için milli teknoloji hamlesi mutlak bir zorunluluktur.