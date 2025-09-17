İSTANBUL 27°C / 18°C
Bilim-Teknoloji

Bakan Kacır 24 TV'de açıkladı: Bu mutlak bir zorunluluktur

TEKNOFEST İstanbul'da 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türkiye, doğru bir yolda ilerliyor. Attığımız adımlar sonuç verecek. Türkiye için milli teknoloji hamlesi mutlak bir zorunluluktur.' dedi.

HABER MERKEZİ17 Eylül 2025 Çarşamba 13:22 - Güncelleme:
Bakan Kacır 24 TV'de açıkladı: Bu mutlak bir zorunluluktur
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul'da 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Savunma sanayisinde büyük işler başardık. Attığımız adımlar sonuç verecek.

Artık girişimler doğuyor, teknoloji girişimleri yola çıkıyor ve biz onlara Teknoparklarımızda, hızlandırma programlarımızla destek olmaya, engelleri kaldırmaya devam ediyoruz.

"HER ALANDA BİR ATILIM İÇİNDEYİZ"

Gençlerimiz burada muhteşem eselerler tanışıyor. Türkiye çok doğru yolda ilerliyor.

Türkiye'yi ele güne muhtaç olmayan, kendi teknolojisini kendi geliştiren, sosyal medyadan dijital teknolojilere, siber güvenlikten uzay teknolojilerine her alanda bir atılım içindeyiz

Türkiye kendi teknolojisini geliştiren, üreten, teknolojiyi sadece yaygın şekilde kullanan değil, etkin ve rekabetçi şekilde üretmeyi başaran bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Bunun en büyük örneğini savunma sanayiinde ortaya koyduk.

"BU MUTLAK BİR ZORUNLULUKTUR"

Teknolojik bağımsızlık, tam bağımsızlığın mutlak ön koşuludur. Teknolojide bağımsız olmayan bir ülke ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan söz edemez.

Türkiye için milli teknoloji hamlesi mutlak bir zorunluluktur.

