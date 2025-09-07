Bakan Kacır: Bize düşen, güvenilir yapay zeka ortaya koyabilmek

Bakan Kacır, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 22. İmam Hatipliler Kurultayı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, savunma sanayisindeki başarısıyla dosta güven, hasımlarına endişe veren bir destan yazdığını söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu olduğunu anlatan Kacır, "İhtiyacı olanı kendisi karşılayabilen, üretebilen, kendi öz evlatlarının alın ve akıl teriyle geleceğe yürüyen, daha müreffeh yarınları daha yüksek katma değer üreterek inşa eden bir Türkiye'den bahsediyoruz." diye konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi denildiğinde akıllara ilk önce savunma sanayisindeki muhteşem başarıların geldiğini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye, savunma sanayisinde özellikle son 22 yıllık dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde muazzam başarılar elde etti. Dosta güven, hasımlarımıza endişe veren bir destan yazıyoruz adeta. Bu hamle, farkında olmalıyız ve bilmeliyiz ki sadece savunma sanayiisnden ibaret değil. Sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında, kritik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayamayan bir ülkenin bugünün dünyasında teknolojik bağımsızlıktan, dolayısıyla ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmesi mümkün değil. Hedefimiz savunma sanayisinde başardığımız gibi sanayinin ve teknolojinin diğer alanlarında, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sağlığa ve finansa tüm alanlarda kendi teknolojisini üretebilen bir Türkiye inşa etmek. Bunu yapabilmek adına büyük bir ekosistem inşa ettik."

Bakan Kacır, bugünün Türkiye'sinin 40 milyar dolara yakın otomotiv ihracatı, 30 milyar dolardan fazla kimya ihracatı yaptığını, ticari araç üretiminde, güneş paneli ve beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numara olduğunu söyledi.

Askeri sınıf insansız hava aracı üretiminde Türkiye'nin bir numara olduğunu vurgulayan Kacır, bu alanda ihracatı 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıkardıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hem üretebildiğimiz ürün hem de ihracat yapabildiğimiz ülke sayısı açısından dünyada ortada bir yerdeydik. Bugünün Türkiye'si Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan geniş coğrafyanın en güçlü üreticilerinden birisi. Bütün bu başarıların arkasında AR-GE'lere ayırdığımız kaynak çok önemli bir rol oynuyor. 22 yıl önce yılda 1,2 milyar dolar AR-GE harcaması yapılıyordu. Geçen yıl 16 milyar dolar AR-GE faaliyeti yürüttük."

SAVUNMA SANAYİSİNİN GELİŞİMİ

Kacır, bunların içinde savunma sanayisinin bir yıldız gibi parladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu bizim için bir hayat memat meselesiydi. İhtiyaç duyduğumuz savunma sistemlerini müttefik olduğumuz ülkeler parasını ödesek dahi bize vermiyordu. 40 yıla yakın zamandır terörle mücadele eden bir ülke olarak bu mücadelemizde dostumuz olması gereken, aynı ittifakın içinde olduğumuz ülkelerin çoğu zaman yanımızda değil, onları çoğunlukla mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin arkasında görüyorduk. Onlardan nadiren alabildiğimiz savunma sistemleri de terörle mücadelede ihtiyacımızı karşılamıyor ve bize başarı getirmiyordu. Böyle bir atmosferde 2004 yılında savunma sanayi icra toplantısı gerçekleştirildi. O tarihte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, önüne getirilen 100 milyar dolarlık ithalata dayalı tedarik planının üzerini çizdi ve 'bütün bunları kendi imkanlarımızla geliştirerek üretmek zorundayız.' dedi."

Türkiye'nin 20 yıllık süreçte savunma sanayisinde yerli sistemlerin payının arttığının altını çizen Kacır, ihtiyaç duyulan bütün kritik alanlarda Türkiye'nin kendi sistemlerini geliştirdiğini ve yerli sistemlerin payının yüzde 20'lerden 80'lere çıktığını kaydetti.

Savunma ve havacılık ihracatının 248 milyon dolardan 2024'te 7 milyar doların üzerine çıktığını, 2025'te ise 9 milyar doların üzerine çıkmasını hedeflediklerini dile getiren Kacır, "Allah'ın izniyle yapacak daha çok işimiz var. Ben inanıyorum ki sizlerin desteği ve sizlerin öncülüğünde yetişen İmam Hatip nesli de Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda milli savunma sanayimize eşsiz katkılar sunmaya devam edecektir." diye konuştu.

YERLİ YAPAY ZEKA ÇALIŞMASI

Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'yla ilgili yapılması planlanan çalışmalara değindikten sonra yapay zeka alanında geri kalınmadan bu alanda önemli adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Bilgisayar ve internetin insan hayatında oluşturduğu büyük dönüşüme benzer bir dönüşümün yapay zeka ile birlikte geldiğini söyleyen Kacır, şunları kaydetti:

"Bunun için dünyada hiper ölçek denilen veri merkezleri inşa ediliyor. Yapay zeka birçok alanda insanoğlunun en önemli tamamlayıcı ve ikame edici unsuru olması öngörülüyor. Bu alanda bağımsız olmak için atacağımız adımları hızlandırmalıyız. İnternetle birlikte hakikat ile aramızdaki bağ bir ölçüde dönüşmüştü. Bu alanda biz son derece aktifiz, arama motorunda bize sunulanlar arasından tercih yapsak da burada bir tercih yapma imkanımız bulunuyor. Yapay zeka ile birlikte bu büyük ölçüde dönüşüyor."

Kacır, yapay zeka asistanının hangi veri merkezinden beslendiğine dair somut bir bilgi olmadığını ifade ederek, "O kadar hızlı yanıt veriyor ki verdiği cevaba inanmamak çok zor. Dolayısıyla zihinlerin kolaylıkla yönlendirilebileceği bir dönemdeyiz. Bize düşen, güvenilir yapay zeka ortaya koyabilmektir, kendi değerlerimiz ve güvenilir veri kümeleriyle donatılmış yapay zeka geliştirmek zorundayız." şeklinde konuştu.