Bakan Kacır: Deneyap Teknoloji Atölyeleri'mizle hizmette olmaya devam ediyoruz

Başakşehir Belediyesince ilçenin 13'üncü kültür yaşam parkı olan Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı törenle hizmete açıldı. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katıldı.

Törende konuşan Bakan Kacır, bünyesinde özellikle gençlere ve kadınlara hizmet sunacak tesisler barındıran Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'nın AK Parti'nin belediyecilikte öncü ve örnek projelerinden biri olduğunu söyledi.

Kacır, AK Parti'li belediyelerin belediyecilikte sadece altyapı hizmetleri ile yetinmediğini, sosyal alanlarda da marka işlere imza atmaya devam ettiğini belirtti.

AK Parti'li belediyelerin kültür merkezleriyle, sosyal girişimcilik merkezleriyle, kadın ve aile merkezleriyle, engelsiz yaşam tesisleriyle, spor tesisleriyle, Bilgi Evleri'yle, bilim ve inovasyon merkezleriyle, teknoloji atölyeleriyle millete hizmet yolunda koşmaya devam ettiğini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Ağustos böceği ve karıncanın hikayesini hepimiz hatırlarız. Birileri ağustos böcekleri gibi rehavet içinde günleri geçiredursun, AK Parti'li belediye başkanlarımız karıncalar gibi çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, milletimiz için seferber olmaya devam ediyor. İşte, kadın aktivite merkeziyle, spor tesisleriyle, kütüphanesiyle, sanat atölyeleriyle Başakşehir'imize ve İstanbul'umuza hizmet edecek muazzam bir merkezin açılışındayız. Biz, biliyor ve inanıyoruz ki bütün bu hizmetlerin neticesinde en büyük ödül Allah'ın rızası, milletimizin takdiri ve duasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 40 yılı aşan, dünyada eşine rastlanmayacak ölçüde başarılarla geçen siyasi hayatı bunun en açık örneğidir. Allah çalışanın, gayret edenin, alın teri, akıl teri dökenin yardımcısıdır, milletimiz istikbali ve istiklali için gece gündüz demeden, durmaksızın koşanın, gayret edenin her daim yanındadır.

Türkiye'nin dört bir yanında bilim merkezlerimizle, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'mizle bu ülkenin aydınlık yarınlarının hizmetinde olmaya bu inançla devam ediyoruz. Dünyanın en büyük, havacılık, uzay ve teknoloji festivalleri TEKNOFEST'leri, milyon milyon gencimizin katılımıyla gerçekleştirmeye bu inançla devam ediyoruz. Bu ülkenin evlatlarını geleceğe en iyi şekilde hazırlamak adına kurduğumuz akademilerde, robotikten yazılıma, yapay zekadan siber güvenliğe en yenilikçi eğitim programlarını bu şuurla hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin önlerindeki tüm engelleri kaldırarak dünyanın en başarılı teknoloji girişimlerinin Türkiye'mizden çıkması için çalışmayı bu inançla sürdürüyoruz."

YETENEK BAŞAKŞEHİR MESLEKİ EĞİTİM VE KARİYER PROJESİ İLE 125 GENCE YAZILIM EĞİTİMİ VERİLECEK

Kacır, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yetenek Başakşehir Mesleki Eğitim ve Kariyer Projesi'nin başlatıldığını da açıkladı.

125 gencin yazılım eğitimi almasını ve bu alanda istihdamını sağlayacaklarını belirten Kacır, "Hayata geçirdiğimiz Dijital Medya Araştırma ve Görsel Sanatlar Akademisi ile dijital platformların etkin kullanımını, kültürümüzden beslenen özgün sanat ürünlerinin gençlerimiz tarafından geliştirilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Başakşehir Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Kacır, "Kısa zaman içinde açılışını gerçekleştireceğimiz Başakşehir Bilim Merkezi'miz de şimdiden Başakşehir'imize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Başakşehirli olarak, ilçemizde bugün hizmete alım törenini gerçekleştirdiğimiz kültür ve yaşam parkının, sahip olduğu tesislerle birlikte isminin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Zira Necip Fazıl Kısakürek, bizler için düşünce dünyamızın deniz fenerlerinden birisidir. Büyük düşünce adamı, Üstad Necip Fazıl, ufkunun, fikir çilesinin, çaba ve mücadelesinin sınırlarını kalıplara hapsetmedi. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu anlayışıyla, medeniyetimizin yeniden inşası ve ihyası adına evrensel bir arayış, kuşatıcı bir kavrayış ortaya koydu. İnsanlık birikiminin Batı'nın mutlak üstünlüğüyle oluştuğu ve çağdaş düşüncenin Batı merkezli gelişebileceği fikirlerine itirazı, şüphesiz temelsiz ve işlevsiz değildi. Nasıl ki yüzyıllar boyunca medeniyet dünyamızın Farabi, İbni Sina, İbn Rüşd, İbni Haldun gibi isimleri düşünce tarihinin öncü şahsiyetleri; Fergani, Harezmi, Feriduddin Attar, Cezeri astronomide, fizikte, sibernetikte bilimsel çalışmaların liderleri olmuşlarsa, elbette bugün ve gelecekte de medeniyetimizin ışığı, düşünce ve bilim dünyasını aydınlatacak esas kaynaktır.

Nasıl ki sahip olduğumuz düşünce zenginliği ve bilimsel kapasite, devletler tarihinin en büyük muvaffakiyetlerine imza atmamıza, kıtaları aşan topraklara medeniyetimizin soluğunu, barışın ve huzurun esenliğini götürmemize vesile olduysa, bugün de fikirde, bilimde, teknolojide ortaya koyduğumuz çabalar elbette devletimizi kuvvetlendirecek, dünyayı yeniden medeniyet değerlerimizle, adaletle, merhametle buluşturmamıza imkan tanıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, milletimizin menfaati, devletimizin kudreti adına attığımız her adımda bu inancı taşıyoruz."

Kacır, hedeflerinin Türkiye'yi kuvvetlendirmek, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek, bilimde, teknolojide yüzyıllar sonra yeniden iddia sahibi olabilmek, Cumhuriyetin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı mührünü vuracak, tam bağımsız Türkiye'yi dost düşman herkesin zihnine "mıh gibi çakacak" işler yapmak ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek olduğunu belirtti.

Kacır, "Ama bunun da ötesinde, ışığın bu topraklardan yükselmesini bekleyen, Türklerin, Türkiye'nin düşmemesi için yer yüzünün dört bir köşesinde seccadelerine kapanarak dua eden, mahzunların, masumların, mazlumların umudunu yükseltmek demektir. Bizim için aslolan budur, nihai gayemiz budur." dedi.

"GAZZELİ ANNELERİN ACILARI, HIÇKIRIKLARI ÜZERİNE BİR MEDENİYET İNŞA EDİLMEZ, EDİLEMEZ"

Bugün bilim ve teknolojideki üstünlüklerine güvenerek başkalarına zulmedenlerin, varacağı bir yer, elde edeceği hakiki bir netice olmadığının altını çizen Kacır, "Zulm ile abad olunmaz. Kucaklarında bebeklerinin çıplak bedenleriyle feryat eden Gazzeli annelerin acıları, hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez, edilemez. Bu acı, bu feryat, bu zulüm elbet son bulacak. Elbet gün yeniden aydınlanacak, güneş yeniden hür Filistin'in, özgür Gazze'nin üzerine doğacak." diye konuştu.

Asla ümitsizliğe düşülmeyeceğini vurgulayan Kacır, "Asla çaresizliğe teslim olmayacağız. 'Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte / Ölsek de sevinin, eve dönsek de. / Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. / Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir. / Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.' mısralarıyla Üstad Necip Fazıl, en zor dönemlerde, en karanlık günlerde dahi içimizdeki umudu ve inancı perçinlemeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Başakşehir'in modern şehirciliğin modern ilçesi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Kartoğlu, "Başakşehir kamusal alan problemi olmayan bir ilçe. Riskli bina oranı yüzde 12'lere düştü. Aynı zamanda kişi başı 21 metre kare alanla ve 11 milyon metrekarelik park alanıyla İstanbul'un en yeşil ilçesi." dedi.