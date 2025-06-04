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Bilim-Teknoloji

Bakan Kacır duyurdu: Uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde girişiminizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun.' ifadesini kullandı.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
Bakan Kacır duyurdu: Uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun
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Kacır, sosyal medya hesabından Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Girişimcileri, çağrıya başvurmaya davet eden Kacır, "Girişimlerinizle dünyaya açılmanın tam zamanı. Milli Teknoloji Hamlesi girişimlerini küresel sahneye taşıyoruz. Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde yer almak, girişiminizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun." dedi.

Kacır'ın paylaşımında yer verilen bilgilere göre, çağrıyla, girişimlerin global sahnede tanıtılması sağlanacak. Bu kapsamda, yatırımcılarla birebir görüşme yapma, yeni müşteri kazanma, tedarikçilerle tanışma, yeni işbirlikleri kurma ve teknolojideki en son trendlerle buluşma fırsatı yakalanacak.

Çağrıya başvurular, 1 Temmuz Salı günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna, "yatirimadestek.gov.tr/kge2025" adresinden ulaşılabilecek.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır
  • kacır

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