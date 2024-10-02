Bakan Kacır: Geleceğin teknoloji girişimleri işte burada doğuyor

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Bakan Kacır, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız Türkiye'ye toprağına bağlı, vatanına sevdalı güzel Adana ile beraber yürüdüklerini söyledi.

Küresel tekellerin kurmak istediği tahakküme göğüs gererken, Adana'nın Milli Mücadele yıllarındaki duruşundan ve direnişinden ilham aldıklarını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:



"Nasıl ki, Milli Mücadele zamanlarında, en çetin şartlarda düşman kuvvetlerine geçit vermemiş, işgal güçlerini toprağımızdan, yurdumuzdan defetmişsek, bugün de ilerleyişimize engel olmaya çalışanlara 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile cevap veriyoruz. 7 düvele, 72 millete 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni buradan haykırıyoruz. Artık Türkiye, eski Türkiye değil. Semalarında özgürce kanatlanan çelik kanatları üreten, dosta güven ve itimat, düşmana korku, hayret ve endişe veren, yerli ve milli otomobilini üretip milletini 60 yıllık hayaline kavuşturan, gözlerini ufkun ötesine diken, insanlı uzay misyonları gerçekleştiren ve kendi tasarlayıp geliştirdiği, yerli ve milli haberleşme uydusu ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini alan bir Türkiye var. Özlenen, beklenen, masuma, mazluma kol kanat geren Anadolu toprakları yeniden diriliyor. Türkiye Yüzyılı'nda Türk milletinin devri, Türk gençliğinin çağı yeniden başlıyor."

- "ZULÜMLE ABAD OLUNMAZ"

İnsanlığın adalete ve merhamete hasret olduğunu belirten Kacır, mazlumların çığlıklarına sağır kalanların, mahzunların feryatlarını, masumların haykırışlarını duymayanların insanlığa verecekleri hiçbir şey, sunacakları hiçbir gelecek vaat olmadığını vurguladı.



Hangi teknolojik üstünlüğe sahip olursa olsun, uzayın derinliklerinde hangi gezegenleri keşfedecek, yeryüzünde, gökyüzünde hangi teknik kabiliyeti kazanacak olursa olsun, hakkaniyet taşımayan, adalet üzere olmayan bir gücün insanlığa faydası olamayacağını anlatan Bakan Kacır, şunları kaydetti:



"Ahlaki temeller üzerine yükselmeyen bir teknolojik kuvvet, insanlık için ancak felakettir. Kucaklarında yavrularının katledilmiş çıplak bedenlerini taşıyan annelerin hıçkırıkları üzerine asla bir medeniyet inşa edilemez. Sapkın inanışlarıyla, ellerindeki kuvvete güvenerek başkalarına ait topraklar üzerine gelecek hayali kuranlar ancak yalancı, sahte zaferler elde ederler. Zulümle abad olunmaz. Bu mezalimin hesabı belki yarına kalır ama bilsinler ki, asla yanlarına kalmaz."

- "TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ BURADA, BU MEYDANDA YAZILIYOR"

Kacır, gençlerin, geliştirdiği teknolojilerle sadece milletin istiklali için değil, insanlığın istikbali için de sorumluluk taşıdıklarını vurgulayarak, onların medeniyetin yeniden yükselişinin Bayraktarları, Akıncıları, Türk milletini Kızılelma'ya taşıyan Gökbeyleri olduklarını dile getirdi.

Gazze'nin yetimlerinin emanetinin gençlerin omuzlarında olduğuna dikkati çeken Kacır, "Afrika'dan Asya'ya, bir damla suya muhtaç nice boynu bükük kardeşinizin gözlerindeki umut ışığı sizlerde. Roketlerinizin yükseldiği gökler sizindir, bastığınız toprak, uçsuz bucaksız mavi sular sizindir. Yeniden inşa edeceğiniz medeniyet sizindir. Fethettiği topraklara esenlik taşıyan Fatih sizin, adaleti kanunnamelere ilmek ilmek işleyen Süleyman sizindir. 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal sizindir." dedi.

Kacır, gençlere inandıklarının altını çizerek, sözü güçlü, gücü etkili bir Türkiye için milletin evlatlarıyla yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Her ne yapıyorlarsa, TEKNOFEST'in düzenlendiği meydana coşkuyla, heyecanla koşup gelen gençler için, onların gelecekleri için yaptıklarının altını çizen Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık, el memleketlerine bakıp da gıpta eden değil; hayalleriyle, fikirleriyle, projeleriyle ülkesinin güçlü yarınlarını inşa eden bir Türk gençliği var. Bize düşen TEKNOFEST kuşağının önünü açmaktır. 2018'den bu yana, TEKNOFEST'ler gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bakü'de milyonlarca gencimizle buluştuk. Her buluşmamızda birlikte yeni rekorlar kırdık. Bu yıl da TEKNOFEST Akdeniz'de, Adana'da Milli Teknoloji Hamlesi heyecanını zirveye taşıdık. 790 bin takımda 1 milyon 650 binden fazla yarışmacımız "Teknoloji geliştirme yolculuğunda ben de varım.' dedi. Yapay zekadan kuantuma, biyoteknolojiden nükleer enerjiye, tarım teknolojilerinden çevre teknolojilerine uzanan TEKNOFEST yarışmalarımızla, 100 bin teknogirişim hedefimize giden yolda, geleceğin teknoloji girişimleri işte burada doğuyor. Bu yarışmalar, Türkiye'nin girişimcilik fabrikası haline geldi. Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin geleceği burada, bu meydanda yazılıyor."



- "UFKU AÇIK, HAYAL KURAN, ARAŞTIRAN BİR GENÇLİK GELİYOR"

Kacır, Türk milleti adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üstlendikleri sorumluluk içinde yaptıkları en kıymetli işlerin TEKNOFEST kuşağı için, Türk gençliğiyle yaptıkları işler olduğunun altını çizdi.



Bir toplumsal seferberliğe dönüşen Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma sanayisinde ve sivil teknoloji alanlarında beşeri sermayenin muazzam bir hızla yükseldiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Ufku açık, hayal kuran, araştıran, geliştiren, sorgulayan, üreten bir gençlik geliyor. Yolunu kesen bir taş gördüğünde, bu taşı kaldırmak üzere bir teşkilat kurulmalı diyerek topu taca atan değil, 'Bu taşı buraya bırakan kimse bulunmalı.' diyerek zaman kaybeden değil, sırtındaki küfeyi kenara koyup, o taşı kaldırıp atan, yeri geldiğinde elini, yeri geldiğinde gövdesini taşın altına koyan, ya bir yol bulan, ya bir yol açan, yolundan dönmeyen, vazgeçmeyen, pes etmeyen, gemileri yakmasını bilen, zihnini ezberlere, ideolojik kalıplara hapsetmeyen, soran, sorgulayan ve değerlerinden taviz vermeyen ışıl ışıl, pırıl pırıl bir gençlik geliyor. Bizler TEKNOFEST'lerle, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'yle, bilim merkezlerimizle, bilim şenliklerimizle, Sektör Kampüste Programı'yla, Milli Teknoloji Akademimizle her daim gençlerimizin yanında olmaya, karşılarına çıkan engelleri onlarla birlikte kaldırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde üniversitelerimizin kampüslerinde, yurdumuzun dört bir yanında kuracağımız Milli Teknoloji Atölyeleri'yle binlerce gencimizin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine imkan tanıyacağız. İnanıyoruz ki, gençlerimiz bayrağa sahip çıkacak, devraldıkları bayrağı çok daha yükseğe taşıyacaktır."