Bakan Kacır: HÜRJET'le, ATAK'la, KAAN'la, KIZILELMA'yla Türk milletinin imzasını gökyüzüne attık

Kacır, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde, Bayburt'ta bugün 134 milyon lira yatırım tutarına sahip projelerin açılışlarını ve imza törenlerini icra edeceklerini söyledi.

Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yurdun dört bir yanında bir üretim hamlesini hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Kacır, "Türkiye'nin bir yandan bütün teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten, dünyaya rekabetçi şekilde sunan bir ülke olma yolculuğunu yani milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken, bir yandan da 81 şehrimizin tümünü, Türkiye'mizin kuzeyini, güneyini, doğusunu, batısını kuşatan bir yerel kalkınma hamlesi seferberliğini inşallah icra ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, bu hedefler doğrultusunda Bayburt'un hem işlerde hem de gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bayburt Kuzeydoğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de tarihi kimliğiyle ve aslında pek çok şehrin tam ortasında bulunan coğrafik konumuyla çok kıymetli, müstesna bir yere sahip. İnşallah bu fırsatı ekonomik bir değere dönüştürebilmek adına Bayburt'ta önümüzdeki dönemde daha güçlü adımlar atacak, özellikle yerel kalkınma hamlesi programında belirlediğimiz Su Paketleme, Bayburt Taşı Entegre İşleme, Asgari Bin Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme, Kop Dağı Konaklama Tesisi yatırımlarını el birliğiyle hayata geçirecek, şehrimize kazandıracağız."

BAYBURT'TA BUGÜN 8 PROJE DEVREYE ALINACAK

Bayburt'ta şimdiye kadar her daim yatırımların önünü açmaya gayret ettiklerinin altını çizen Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız eliyle 164 projeye bugünkü değerlerle 462 milyon lira Bayburt'ta katkı verdik. Yine, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaremiz (DOKAP) eliyle de 84 projeye Bayburt'ta bugünkü rakamlarla 691 milyon lira destekte bulunduk. Yine Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programımızla şehrimizde 11 projeyi destekledik. Bugün de Kalkınma Ajansımız ve Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle şehrimizin üretim kapasitesini büyütecek, sosyal kalkınmasını destekleyecek, turizm potansiyelini yükseltecek ve ticaretini güçlendirecek 8 projeyi daha devreye alıyoruz. Arasta Bayburt Projemizde, Dede Korkut Şehir Müzesi'nin bahçesinde, müzenin mimarisiyle tam uyumlu 5 arasta inşa ettik."

Kacır, Altyapıda Kilit Noktamız Parke Projesi ile Demirözü ilçesinde altyapı çalışmalarında yoğun olarak kullanılan kilit parke taşı, beton boru ve bordür taşı için üretim tesisi kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yine süt ve et işleme tesislerimizde gıda güvenliğini teminat altına alan, çağdaş hatlarda et ve süt ürünlerini işleyerek soğuk zinciri güçlendiriyor, kaliteyi ve ürün çeşitliliğini yükseltiyoruz. Üreticimizin alın terini katma değere dönüştürüyoruz. Ekoköy projelerimizle seracılığın gelişmesini sağlıyor, çiftçilerimizin gelirini yükseltiyoruz. Bayburt yöresel marmelat ve reçel üretim tesisiyle, bunda tabii başkanımızın, belediyemizin çok emeği var, kuşburnu, yaban elması, Kaleardı eriği gibi yöresel ürünlerimizi hijyenik ve standart hatlarda işleyip markalı ürünlere dönüştürüyor, Bayburt'un lezzetini sofralara hep birlikte taşıyoruz. DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz destekleriyle de önümüzdeki dönemde 3 projeyi daha hayata geçireceğiz. 783 dönüm tarım arazisini suyla buluşturacağız."

Soğanlı Geçidi-Uzungöl yolunda standartları yükselten bir projeyle dört mevsim ulaşımı daha güvenli hale getireceklerini vurgulayan Kacır, yeni istihdam kapılarını aralayacak adımları da gelecek dönemde hep birlikte atacaklarını ifade etti.

"İNŞALLAH TÜRKİYE YÜZYILI'NI DA HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerince Türkiye'nin her alanda asırlık eser ve hizmetlerle buluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha nice yıllar Türkiye'nin lideri olarak Türkiye'mize hizmet edecek ve inşallah Türkiye Yüzyılı'nı onun liderliğinde hep birlikte inşa edeceğiz. Biz Türkiye'yi nice eserlerle, nice projelerle buluşturduk. Biz Türkiye'de savunma sanayisinde attığımız adımlarla tam bağımsız Türkiye iddiamızı tahkim ettik. BAYRAKTAR'la, AKINCI'yla, AKSUNGUR'la, ANKA'yla, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KAAN'la, KIZILELMA'yla Türk milletinin imzasını gökyüzüne attık."

"Milli teknoloji hamlesi yolculuğuyla, yerel kalkınma hamlesi gayretiyle Türkiye'yi bugünden çok daha ileri noktalara taşıyacak olan da yine bizleriz" ifadesini kullanan Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Ve elbette bunu Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partimizin de katkılarıyla hayata geçiriyoruz. Bu birlikten, beraberlikten de asla taviz vermeyecek, terörsüz Türkiye iddiamızı inşallah hem Türkiye'de hem bütün coğrafyada huzuru, istikrarı hakim kılmaya dönük bir anlayışla gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz hamdolsun terörle mücadelede halihazırda zaten büyük bir başarı elde ettik. Kendi imkanlarımızla, kendi savunma sanayi sistemlerimizle bu başarıyı ortaya koyduk. Şimdi arzu ediyoruz ki bütün bu coğrafyada huzur hakim olsun. Bu coğrafyada gözyaşı olmasın. Bu coğrafya yatırımlarla, istihdamla, üretimle, ihracatla, küresel ekonomide daha fazla pay sahibi olan bir coğrafya olsun. Bunun için de bu coğrafyanın tüm unsurları el ele versin, gönül gönüle versin, omuz omuza versin ve inşallah birlikte bir kalkınma yolculuğunu hayata geçirelim."

Bakan Kacır, kentteki temasları kapsamında Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i, MHP İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret etti.