Bakan Kacır: Yapay zeka mutlaka denetlenmeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka Grok'un kullanıcılara verdiği cevapların ardından "Yapay zekanın regülasyona tabi tutulması şart. Aksi halde yapay zekanın beslendiği, veri setleri ve çalışma prensiplerini oluşturan algoritmalar belirsiz oldukça bu tip sorunları insanlık çok daha fazla görecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilecek olan grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medya platformu X'te kullanılan yapay zeka uygulaması Grok'un kullanıcılara verdiği gündem olan cevapların sorulması üzerine cevap verdi.

Yapay zeka uygulamalarının düzenlemeye tabi olması gerektiğini söyleyen Bakan Kacır, "Yapay zekanın regülasyona tabi tutulması şart. Aksi halde yapay zeka beslendiği veri setleri ve çalışma prensiplerini oluşturan algoritmalar belirsiz oldukça bu tip sorunları insanlık çok daha fazla görecek. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir de değil. Bütün dünyada konuşulan tartışılan bir mesele. Ümit ediyorum ki küresel düzeyde bir uzlaşma sağlanır. Malumunuz yapay zeka geliştirme süreçlerinde şuanda kamuya karşı, topluma karşı sorumluluk taşıyan devlet müesseselerinden, üniversitelerden, akademilerden daha çok kar maksimizasyonu şirketler küresel piyasalarda öncü hale geldiler. Bu da onların kuralsız bir alanda daha fazla kazanç elde etme motivasyonuyla hareket etmesini beraberinde getirdi. Bunun çok farklı menfi sonuçlarını insanlık yaşıyor. Eğer küresel düzeyde insanlık ortak bir tedbir geliştirmezse maalesef çok sayıda olumlu netice doğurabilecek bir teknoloji olan yapay zekanın, bu tür olumsuz sonuçlarına da şahit olmaya devam ederiz. Biz Türkiye olarak her daim insanlığın bu konuda ortak çerçeve geliştirmesi, etik, ahlaki bir zemin üzerinde yapay zekanın geliştirme süreçlerinin devam ettirilmesine yönelik küresel bir yaklaşımın ortaya çıkması için hem tavrımızı ortaya koyuyor hem de çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.