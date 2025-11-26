İSTANBUL 20°C / 12°C
Bilim-Teknoloji

Bakan Kacır'dan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılım çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek '77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC)' Antalya'nın ev sahipliği yapacağını belirterek, 'Araştırmacılarımızı, bildiri başvurularını yaparak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesiyle güçlü uzay vizyonunu dünyayla paylaşmaya davet ediyorum.' ifadesini kullandı.

26 Kasım 2025 Çarşamba
Bakan Kacır'dan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılım çağrısı
Kacır, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin, söz konusu kongreye, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"10 bini aşkın katılımcının yer alacağı bu dev etkinlikte, bilimsel oturumlar, teknoloji tanıtımları ve çok paydaşlı etkileşimlerle uzayın geleceğine dair küresel gündem Türkiye'de şekillenecek. Araştırmacılarımızı, bildiri başvurularını yaparak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesiyle güçlü uzay vizyonunu dünyayla paylaşmaya davet ediyorum. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 28 Şubat 2026."

