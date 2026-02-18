Bakan Kacır, yapay zeka girişimlerinin ölçeklenmesini sağlayacak büyük ölçekli girişim sermayesi fonu için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bu fon, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun finansal gücünü doğrudan yapay zeka odaklı girişimlerimizin hizmetine sunacak." ifadesini kullandı.

Yapay zeka şirketi Cerebrum Tech'in, kuruluşunun 5'inci yılı dolayısıyla İstanbul'da bir otelde düzenlediği ve geleceği şekillendirecek teknolojiler ile küresel trendlerin ele alındığı "Generation Next Summit", teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşan Bakan Kacır, yapay zekanın açtığı büyük fırsat penceresiyle yeniliğin, üretkenliğin ve küresel rekabetin yönünü tayin ettiğini kaydederek, devletler için daha akıllı kamu hizmetleri sunma, stratejik öngörüleri güçlendirme ve vatandaşın hayat kalitesini veriye dayalı kararlarla artırma imkanı tanıdığını söyledi.

Yapay zekanın iş dünyası için maliyetleri düşüren, kaliteyi yükselten ve yeni iş modellerinin doğmasına olanak sağlayan büyük bir dönüşüm alanı açtığını dile getiren Kacır, "Yapay zekanın vadettiği verimlilik ivmesi, katma değer artışı ve yeni sektörler oluşturma kapasitesi; küresel ölçekte sermaye, yetenek ve AR-GE yatırımlarının yapay zeka ekosistemine yönelmesini sağlıyor. Farklı çalışmalar, bu teknolojinin dünya ekonomisine her yıl 4,4 trilyon dolara varan bir katkı sunabileceğini ifade ediyor." dedi.

"ÖNLEM ALINMAZSA TEKNOLOJİ ÜRETEMEYEN TOPLUMLAR 'DİJİTAL VESAYET' DÜZENİNE MAHKUM OLACAK"

Bakan Kacır, yapay zekanın üretimden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar hayatın her sahasına nüfuz eden kuşatıcı gücünü sadece ekonomi penceresinden okumanın yetersiz kalacağını belirterek, "Nitekim tanıklık ettiğimiz çip savaşları ve kritik yazılımlara getirilen kısıtlamalar, bu alandaki teknoloji yarışının 'teknoloji jeopolitiği' zemininde ilerlediğini açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Bazı ülkelerin veri hakimiyeti, kritik altyapı üstünlüğü ve devasa küresel platformları kontrol etme kapasitesi sayesinde dünyanın geri kalanıyla arayı hızla açmasının küresel adaleti sarsan yeni ve derin bir kutuplaşmayı beraberinde getirdiğini anlatan Kacır, "Önlem alınmadığı takdirde küresel eşitsizliğin derinleşmesi ve teknoloji üretemeyen toplumların bir 'dijital vesayet' düzenine mahkum olması mukadder olacaktır." ifadesini kullandı.

"(YAPAY ZEKADA) KÜRESEL TEKELLEŞME GİRİŞİMLERİNE KARŞI NET BİR DURUŞA SAHİBİZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, teknolojik vesayet arayışlarına ve küresel tekelleşme girişimlerine karşı net bir duruşa sahip olduklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada tam bağımsız bir aktör olarak küresel rekabet gücümüzü zirveye taşıyabilmemiz için üretim modellerimizi, insan kaynağımızı ve girişimcilik ekosistemimizi bütüncül bir yaklaşımla yeniden şekillendirmeye başladık. Bu doğrultuda yapay zeka alanında ulusal kapasitemizi kurumsallaştırmak, yapay zeka ekosisteminin paydaşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsünü kurduk. TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrılarımızla yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, araştırma merkezlerinin ve kamu kurumlarının projelerini destekliyoruz."

Kacır, yapay zeka alanında hayata geçirdikleri programlardan bahsederek, TEKNOFEST, Milli Teknoloji Uzmanlık Programları, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste, 42 Okulları, Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi gibi uygulamalarla gençleri yapay zeka çağının gerektirdiği yetkinliklerle donattıklarını söyledi.

İnsan kaynaklarını büyük teknolojik dönüşümün hem mimarı hem de öncüsü olacak şekilde geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Kacır, "Biliyoruz ki yapay zekanın yakıtı veri ise o veriyi stratejik bir akla ve değere dönüştürecek olan motor, hesaplama gücüdür. Bu anlayışla ülkemizin veri işleme ve yüksek başarımlı hesaplama kapasitesini geliştirecek adımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

"10 MİLYAR DOLARLIK VERİ MERKEZİ VE YAPAY ZEKA YATIRIMINI HAREKETE GEÇİRECEĞİZ"

Bakan Kacır, hayata geçirdikleri hesaplama kümesi ARF'ten, dahil oldukları EuroHPC Ortak Girişimi'nden, yapay zeka çözümleri geliştiren teknoloji girişimlerinin ücretsiz faydalanmasını sağladıkları Dijital Avrupa EuroHPC'den bahsederek, Türkiye'yi yüksek teknolojili üretimde oyun kurucu haline getirecek stratejik bir atılım olan "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı"nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Program kapsamında 1,5 milyar dolarlık destek hacmiyle ilana çıktıkları HIT-Veri Merkezi Çağrısı ile yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli veri merkezleri yatırımlarına hız kazandırdıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bulut tabanlı altyapıların ülkemizde kurulmasını hızlandırmaya dönük 1,6 milyar dolar bütçeli HIT-Yapay Zeka Çağrımızla sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyoruz. 2030'a dek 10 milyar dolarlık veri merkezi ve yapay zeka yatırımını harekete geçireceğiz. HIT-Kuantum Çağrımızla da klasik hesaplama sınırlarını aşan ve geleceğin teknolojisi olarak görülen kuantum teknolojilerinde altyapımızı oluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm bu adımlarla veriyi güvenle işleyen, depolayan ve değere dönüştüren altyapımızı güçlendirerek, ülkemizi dünyanın önde gelen dijital üsleri arasına taşıyacağız. Yerli ve özgün çözümleri geliştiren, ticarileştiren ve küresel pazarlarda ölçekleyen yapay zeka ekosistemimizi nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapı, etkin kurumsal koordinasyon ve sürdürülebilir finansman mekanizmalarıyla bütüncül şekilde büyüteceğiz."

"ÜLKEMİZİN İLK TEMEL YAPAY ZEKA BÜYÜK DİL MODELİNİ KULLANIMA SUNACAĞIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin, büyük teknolojik devrimin sunduğu ekonomik değerden ve çok yönlü fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacaklarını belirterek, bakanlık bünyesindeki Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün görev alanının yapay zekayı da kapsayacak şekilde genişletildiğini ve "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" olarak yeniden yapılandırıldığını anımsattı.

Söz konusu değişikliklerin sağlayacağı faydalardan bahseden Kacır, şunlara dikkati çekti:

"Yeni kurumsal zeminle birlikte bakanlığımız; yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesinde, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesinin oluşturulmasında, girişimleri ve AR-GE faaliyetlerinin önünü açacak destek ve mevzuat çerçevesinin inşasında daha aktif rol üstlenecek. Yapay zeka alanında ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu başta Siber Güvenlik Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı da dahil edeceği süreçlerle sağlayacak. Önümüzdeki dönemde Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacağız. Yapay Zeka Dönüşüm Programlarıyla yapay zeka teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımını yaygınlaştıracağız."

"YAPAY ZEKA EYLEM PLANIMIZI ÇOK YAKINDA KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Kacır, yapay zeka girişimlerinin ölçeklenmesini sağlayacak büyük ölçekli girişim sermayesi fonu için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışmaları tamamlayarak bu fonu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun finansal gücünü doğrudan yapay zeka odaklı girişimlerimizin hizmetine sunacağız. Diğer taraftan, bu yatırımların ve kurumsal yapılanmanın sahada somut sonuçlara dönüşmesini temin etmek üzere, milletimizin ve yapay zeka ekosisteminin tüm paydaşlarının katkısıyla şekillendireceğimiz yeni Yapay Zeka Eylem Planı'mızı da çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Attığımız tüm bu adımlarla, Türkiye Yüzyılını adım adım inşa etmekte kararlıyız."