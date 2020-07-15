İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2020 Çarşamba / 24 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,865
  • EURO
    7,8559
  • ALTIN
    400.154
  • BIST100
    117741
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Bakan Karaismailoğlu: İlk yerli ve milli uydumuzu 2022 yılında uzaya göndereceğiz
Bilim-Teknoloji

Bakan Karaismailoğlu: İlk yerli ve milli uydumuzu 2022 yılında uzaya göndereceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A 2022 yılında uzaya göndereceğiz.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:49
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.