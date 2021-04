Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test aşamasında

AA 30 Nisan 2021 Cuma 14:36 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 14:38

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bartın'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Vali Sinan Güner ile görüştü.



Bakan Karaismailoğlu daha sonra, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililerle birlikte Bartın Valilik Salonu'nda İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Burada brifing alan Karaismailoğlu, ardından Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, İl Başkanı Turhan Kalaycı ile bir süre görüştü.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, tüm ülkeleri derinden etkileyen ve ekonomik durgunluğa sebep olan tarihi bir salgın süreci yaşandığını söyledi.

Salgının etkilerine değinen Karaismailoğlu, "Dünya üzerinde hiçbir ülke yok ki bu süreci sosyal veya ekonomik açıdan kriz yaşamadan atlatabilsin. Türkiye'miz de bu durumdan elbette etkilenmekte, devletimiz alınan ciddi tedbirlerle bu süreci en az hasarla atlatmak için büyük bir gayret göstermektedir. Ancak tedavi ve aşılama konusunda sağlanacak ilerleme sayesinde 2021 yılı küresel ekonominin hızla toparlanacağı bir dönem olacaktır. Öyle ki IMF, küresel ekonomide 2021 yılında yüzde 5,2'lik büyüme öngörürken OECD, Türkiye'de yüzde 5,9'luk bir büyüme beklediğini belirtmektedir. Türkiye için ortaya çıkan bu olumlu tabloda Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki çalışmaların önemi büyüktür. Pandemiye rağmen Bakanlık olarak 4 bini aşkın şantiyemizde tüm sağlık tedbirlerini alarak projelerimizin inşasını aralıksız sürdürdük." diye konuştu.

Karaismailoğlu, kara yollarında pek çok yeni projeyi halkın hizmetine açtıklarını kaydederek, hava yollarının seyahat sınırlamalarına rağmen etkinliğini koruduğunu hatta rekorlar kırdığını kaydetti.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattıyla, duran ticari hatlara Orta Koridor üzerinden alternatif bir güzergah oluşturup Avrupa-Asya arasında ticaretin kesintisiz sürdürülmesini sağladıklarını aktaran Karaismailoğlu, limanların deniz ticaretinde faaliyetlerine bütün hızıyla devam ettiğini belirtti.

- "YENİ DÜNYANIN MERKEZİ OLAN COĞRAFYAMIZI TÜM FIRSATLARA HAZIR HALE GETİRECEĞİZ"

Karaismailoğlu, çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Pandemi koşullarıyla yorulsak da bütün dünya siyasetçileri üzerimize gelse de terörle kavgayla yıpratılmaya çalışılsak da artık bize durmak yok. Çıktığımız bu yolda çok önemli bir aşamaya, tarihi bir dönemece geldik. Artık gelişmekte olan bir ülke olmayı bir kenara bırakarak, gelişmiş ülkeler arasına adımızı yazdıracağız. Sanayiden turizme, eğitimden sağlığa, savunmadan teknolojiye, ulaştırmadan haberleşmeye tüm gücümüzle çağın gereklerini yerine getireceğiz. Yarınlarımızda, krizlerden etkilenmeyen, sarsılmaz bir ekonomik güç olmak için, kendi kendine yeten, bağımsız bir ülke olarak yolumuza devam edebilmek için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yeni dünyanın merkezi olan coğrafyamızı tüm fırsatlara hazır hale getireceğiz.

İşte bu nedenlerle ulaştırma ve altyapı alanı 2021 yılı yatırım programı içinde yüzde 31'lik bir oran ile en büyük payı oluşturmaktadır. 2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaparak hayata geçirdik. Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyar liraya ulaşacak. Katbekat faydaya dönüşecek bu yatırımlar ülkemize, insanımıza geri dönecektir. Daha şimdiden 2003-2020 yılları arasında bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi olmuştur. Toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişi olarak gerçekleşmiştir."

Karaismailoğlu, kara, demir ve deniz yolu ulaşımında yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Yaptığımız akılcı yatırımlarla THY'yi dünyanın en değerli markalarından biri haline getirirken, ülkemizi de dünya havacılığının transit merkezi yaptık. İstanbul Havalimanı'nın ne kadar yerinde bir yatırım olduğunu hep birlikte gördük. Türkiye'yi haberleşme ve iletişim yetkinlikleri açısından da yeni bir çağa hazırlıyoruz. Şu anda bilişim teknolojilerinde çığır açacak 5G'ye hızlı bir şekilde geçiş yapabilmek, en önemli gündem maddelerimizden. Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Sırada Türksat 5B haberleşme uydusu bulunmaktadır. Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara'da başarıyla yürütüyoruz. Türkiye'de son 19 yılda hızlanan uzay ve haberleşme çalışmaları gelecekte daha büyük bir hızla ilerleyecek. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

- "KANAL İSTANBUL İLE İSTANBUL RAHAT BİR NEFES ALACAKTIR"

Kanal İstanbul projesine de değinen Karaismailoğlu, "Hepimizi heyecanlandıran bir projemiz de yapımına yakın zamanda başlayacağımız Kanal İstanbul. Kanal İstanbul, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ticaret yolu olan Orta Koridor'un da en önemli bileşeni olacak. Orta Koridor'daki varlığımızı ve hakimiyetimizi artıracak. Karadeniz bir ticaret gölü haline gelirken Türkiye'nin bu zenginlikten pay almasını sağlayacak. Kanal İstanbul, aynı zamanda İstanbul Boğazı'ndaki gemilerin neden olduğu kaza risklerini de ortadan kaldıracak ve dünya mirası mega kentimiz İstanbul rahat bir nefes alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana Bartın'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için 4 milyar 222 milyon liranın üzerinde harcama gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şu anda 5 milyar 270 milyon lira bedelle 4 kara yolu projesinin yapımına da devam ettiklerini anlattı.

Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu çalışmalarında incelemelerde bulunacaklarını aktaran Karaismailoğlu, projeyi 2023'te bitirip Bartınlıların hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.



- "MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR MİSALİ ÇARPITILMIŞ HABERLER, ASILSIZ İDDİALARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Denizcilik alanında da çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bartın'ı bir adım daha öne taşıyacak her projenin destekçisiyiz. Ülkemizin yarınlarının inşası için, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz, belediyelerimiz, teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışırken elbette yaptığımız işleri karalamaya çalışanlar da oluyor. Meyve veren ağaç taşlanır misali çarpıtılmış haberler, asılsız iddialarla mücadele ediyoruz. Ancak hepimizin çok iyi bildiği gibi AK Parti her kademesiyle milletimizin gönlünde taht kurmuş bir siyasi harekettir. Halkımız, bizim bazıları gibi gündelik siyasi tartışmalarla ülkemizin ve insanımızın vaktinden çalmadığımızı, bolluk ve bereket içinde olacağımız güçlü bir geleceğe odaklanarak çalıştığımızı iyi bilir. Bundan sonra da yaptığımız büyük işleri bir üst seviyeye taşımak için daha çok çalışacağız. Geleceğin Türkiye'sini bugüne dek yaptıklarımızın üzerine inşa edecek, bütünsel kalkınmayı ülke sathına yayacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda koşar adım ilerlerken insanımıza, gençlerimize dünyanın gelişmiş ülkelerindeki imkanları sağlayacağız. Her hanemize iş, aş, bereket olmak için gece gündüz durmayacağız. Sizlere düşen, bugüne dek en iyi şekilde yaptığınız gibi, bu çabayı görmeyen gözlere göstermeniz, duymayan kulaklara duyurmanızdır."



Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Merkez Şadırvan Camisi'nde cuma namazı kıldı.