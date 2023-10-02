Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. Türkiye'nin koridor hamleleri ile ticaret hacminin genişleyeceğinin sinyallerini veren Bakan Uraloğlu, Londra'ya kadar kesintisiz ulaşım imkanının doğacağını söyledi. Space X ile iş birliğinin gerçekleşebileceğini söyleyen Uraloğlu gençlere ücretsiz internet konusunda, "Bu ay 10 GB internet başlar. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Gençler hangi operatörü kullanıyorlarsa o operatörü kullanabilecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı vergisiz telefon ve bilgisayar ile 10 GB ücretsiz internet konusunda paydaşlardan biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biliniyor. Bu konuda sürecin nasıl işleyeceği, 10 GB internetten kimlerim faydalanacağı merak konusu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun öne çıkan sözleri:

Sayın Cumhurbaşkanımızla Nahçıvan ziyaretinde gerek liderler seviyesinde gerek bakanlar seviyesinde son durumu gözden geçirdik. Burası kesintisiz demiryolu ve karayolu sağlamış olacak Türkiye'den Bakü'ye kadar. Aynı zamanda Türk dünyasına hem de Pekin'e kadar uzanabilecek olan orta koridorun önemli güzergahlarından bir tanesi olmuş olacak. İran ile temasları sağlayıp koridoru hayata geçireceğiz. Haritadan gösterecek olursak bu haritada normal kırmızı ile gözüken Bakü'den Ermenistan sınırına kadar olan kesimde çalışmalar devam ediyor. Yine bir Türk firma tarafından yapılıyor bu kırmızı olan bitmiş olan mavi olan devam eden orada.

YENİ HAT YAPILMASI GÜNDEMDE

Yine Zengezur Koridoru yaklaşık 43 kilometre. Görüşmeler devam ediyor. Onun devamında da Nahçıvan'dan bizim Dilucu sınır kapısına kadar olan kesimin bir mevcut hat var onun onarımı ve bir kısım 14 kilometre civarında da yeni hat yapılması var gündemde. Dilucu'ndan Kars'a kadar olan yaklaşık 224 kilometrelik bir kesimin de biz muhtemelen bu ay ihalesini yaparız ve orada çalışmalara başlarız. Kritik kesim Ermenistan sınırından geçen 43 kilometrelik Zengezur Koridoru. Burada Ermenistan tarafıyla da görüşülüyor. Oradan geçmesi bu işin doğru olanı. Ama olmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı İran tarafından da bu koridorun hayata geçirilmesi söz konusu. İran tarafıyla da gerekli temasları sağlıyoruz. Hızlıca burayı hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Bu yol Orta Koridor ile Güney Koridor arasında yer alıyor. Kalkınma Yolu Basra Körfezi'nde başlayıp oradaki limandan bizim Ovaköy sınırına kadar ulaşacak olan yaklaşık olarak bin 200 KM'lik bir demiryolu ve otoyol projesini konuşuyoruz. Basra Körfezi'ne gelen yüklerin demir yoluna aktarılmasıyla beraber bu koridordan Avrupa'nın bütün noktalarına Londra'ya kadar ulaşım sağlanmış olacak. Aynı şekilde hemen bizim doğumuzda olan Azerbaycan olsun, Ermenistan olsun Türk Cumhuriyetleri olsun oralara da alternatif olarak ulaşılmış olacak. Gerçekten tam bir kalkınma yolu olacak. G20'de açıklanan Hindistan üzerinden başlayıp Arap yarımadasından geçen koridora göre yaklaşık olarak 15 günlük süre avantajı olacak bir yoldur.

Hem ülkemiz için hem Irak için hem de bölgedeki diğer ülkeler için denizden gelen yüklerin demiryolu ile Avrupa'nın her noktasına ulaşacak. Bizim Akdeniz ve Ege'de limanlarımız var. İstanbul zaten ayrı bir noktada Karadeniz'de yine limanlarımız var. Bu limanlar sayesinde devamında bir deniz yolu ulaşımı da sağlanıyor. Pekin'den başlayıp Londra'ya kadar giden bir demir yolu hattımız var. Hala İstanbul Boğazı'nda Marmaray'dan geçiyor. Marmaray'ın ilk önceliği tabi yolcu taşımacılığıdır. 1 milyar yolcuyu geçtik. Günün en fazla 6 saatlik bölümünde sadece yük trenlerini geçirebiliyoruz. Burada kapasite sınırlı. İşte bize alternatif güzergah Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çatalca üzerinden bağlanan yakalık 120 KM'lik bir demir yoludur. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yaparken çift hat demir yolu hattı geçmesi üzerine yapmıştık. Çok güçlü ve hibrit bir köprü.

ÜCRETSİZ İNTERNET KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri talimatlandırmıştı biz birkaç aydır bu konuya çalıştık ve son Kabine'de de Cumhurbaşkanımız bu konuyu açıkladı ve gençlerimize üniversite öğrencilerimize müjdeyi verdi. Yaklaşık 3.6 milyon vatandaşımızı gencimizi ve öğrencimizi kapsayacak olan bir proje.

Biz 3 tane operatörden tekliflerimizi aldık. 12 aylık bir süre içerisinde biz bu anlamda gerekli mutabakatı sağladık. Şimdi bunun gençlerimize verilme noktasındayız. Burada mutlaka şunu tesis edeceğiz. Bu projenin Cumhurbaşkanımızın verdiği sözün yerine gelmesi adına gerçekten 10 GB'ı hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonu numarasından gerekse telefonun IMEI numaralarından örtüşmesini yapacağız. Tanımlanmış olan telefonda bunun kullanılmasını biz sağlamış olacağız. Başkası kullanamayacak. BTK vasıtasıyla biz bunu sağlama yeteneğine sahibiz doğru adreste kullanılmasını sağlayacağız.