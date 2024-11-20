Bakan Uraloğlu COP29'da konuştu: Sıfır emisyon erişecek yol haritası oluşturacağız

Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamındaki "Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı" konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

COP29 Başkanlığı, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı, Uluslararası Ulaştırma Forumu ve BM İnsan Yerleşimleri Programı'nın (UN-Habitat) ortaklaşa düzenlediği toplantıda konuşan Uraloğlu, son yıllarda şehir içi ulaşımın daha yeşil, daha verimli ve daha erişilebilir hale gelmesi için Türkiye'de uyguladıkları projelerin sadece çevreye duyarlı çözümler üretmekle kalmadığını, aynı zamanda şehir yaşam kalitesini artırmaya da katkı sağladığını belirtti.

Uraloğlu, projelerin Türkiye'nin ulaşım altyapısını dönüştürdüğünü, karbon emisyonlarını azaltma ve halk sağlığını iyileştirme amacına yönelik olduğunu ifade etti.

Elektrikli araçların kentsel ulaşımda yeşil dönüşümün temel taşlarından biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Türkiye, elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla önemli yatırımlar yapmakta ve teşvikler vermektedir. Özellikle, yerli ve milli olarak üretmeye başladığımız elektrikli otomobilimiz TOGG her geçen gün yollarda artmaktadır. Ayrıca, şehirlerimizdeki elektrikli otobüs filoları hızla büyümekte, Bakanlığımız bu konuda gerekli desteği vermekte ve halkın ulaşım alışkanlıklarında köklü değişiklikler oluşturmaktadır." dedi.

Uraloğlu, kısa süre önce başlattıkları "Türkiye'nin Net Sıfır Emisyon Hedefi: Ulaşım Yol Haritası" projesi ile ulaşım sektöründe sıfır emisyona erişmeye rehberlik edecek bütüncül, katılımcı ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturduklarını bildirerek şunları kaydetti:

"Bisiklet ve yaya yollarının artırılması, çevre dostu ulaşım alternatiflerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adımdır. Bu amaçla, büyük şehirlerde bisiklet paylaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması, bireysel ulaşımda daha yeşil seçenekler sunmakta ve halkı çevre dostu taşıma modlarını kullanmaya teşvik etmektedir. Türkiye olarak, bisiklet yollarının sayısını artırıyor, bisikletle ulaşımı daha güvenli ve kolay hale getiriyoruz."

Bakanlık olarak kent içi ulaşıma yönelik politikalar kapsamında metro ve hafif raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini, yerel yönetimlerle birlikte sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarını hazırladıklarını ve şehirlerin gelecekteki ulaşım altyapısını şekillendirdiklerini söyleyen Uraloğlu, bu süreçte, her şehir için özel kentsel hareketlilik planlarının tek elden koordine edilmesinin emisyon azaltımında ve hareketliliğin doğru planlanmasında önemli katkı sağladığını belirtti.

Uraloğlu, Gazze'de yaşananlara da değinerek "Bir taraftan 'Yeşil Kent Ulaşımı' hakkında işbirliği imkanlarını ele alırken bir taraftan da Gazze'de Filistin halkının her türlü ulaşım hakkından mahrum olarak tecrit, zulüm ve soykırıma tabi tutulması kabul edilemez. Bu saldırıların bir an önce uluslararası toplumun girişimiyle bitirilmesini temenni ediyorum." diye konuştu.