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Bilim-Teknoloji

Bakan Uraloğlu duyurdu! Yerli teknolojimiz devreye alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen ilk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı'nın (İRADE) Çukurova ve İstanbul Atatürk havalimanlarında kullanılmaya başlandığını bildirdi.

AA17 Kasım 2024 Pazar 13:47 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu duyurdu! Yerli teknolojimiz devreye alındı
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Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık olarak tüm proje ve yatırımlarda yerlilik ve millilik unsurlarını ön planda tuttuklarına işaret eden Uraloğlu, "Havacılık alanında hayata geçirdiğimiz İRADE yazılımını İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarımızda kullanmaya başlayarak havacılık alanında yeni bir dönemi başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımımız sayesinde bu alanda da dışa bağımlılıktan kurtularak bundan sonraki yerli teknoloji ürünlerinin önünü açmış olduk." ifadesini kullandı.

- "HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETLERİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ARAÇ OLACAK"

Bakan Uraloğlu, İRADE yazılımının havacılık alanında uluslararası standartlara uygun, güvenli ve tamamen Türk mühendislerce geliştirilen ileri teknoloji bir ürün olduğunu aktardı.

Yazılımın, DHMİ bünyesinde çalışan personelin teknik bilgi, tecrübe ve bilgisinden faydalanılarak geliştirildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Hava seyrüsefer hizmetlerinde DHMİ personeli tarafından daha önce geliştirilen yerli ve milli Sayısal-Havalimanı Terminal Bilgi Sistemi'nin (D-ATIS) ardından bir başka yerli ve milli tasarım olan İRADE, günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında hava trafik kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yazılımın teknik özelliklerine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"İRADE, gerçek zamanlı radar verisi, anlık otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar ve uydu verileri gibi hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan ancak farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri tek bir ekranda toplayarak hava trafik kontrolörlerinin önündeki ekran karmaşasını azaltarak hava trafik emniyetini artırıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE, kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlayacak."

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